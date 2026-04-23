For Honor: Assassin’s Creed-Event mit Mid-Season-Update zurückgekehrt

For Honor erhält ein neues Mid-Season-Update für Year 10 Season 1 und bringt ein Assassin’s Creed Throwback-Event sowie weitere Inhalte ins Spiel. Das Update ist ab sofort verfügbar und erweitert das Spiel um mehrere zeitlich begrenzte Features.

Das vom Assassin’s Creed-Universum inspirierte Event läuft vom 23. April bis zum 14. Mai. Im Rahmen eines Animus-Fehlers treten die Helden in einem Konflikt zwischen Assassinen und Templern gegeneinander an.

Im Mittelpunkt steht der Spielmodus „Assassinen und Templer“, eine Variante des Herrschafts-Modus. Gespielt wird auf den Karten „Citadel Gate“, „River Fort“ und „Beachhead“. Ziel ist es, Bahnen zu erobern, um einen Kommandanten zu beschwören – entweder Ezio Auditore oder Cesare Borgia – und durch das Besiegen des gegnerischen Kommandanten Punkte zu sammeln. Für das Ausschalten eines Kommandanten erhält ein Team 300 Punkte, während gleichzeitig der eigene Kommandant geschützt werden muss.

Zusätzlich bietet der Event-Pass verschiedene Inhalte, darunter Retro-Inhalte sowie 38 Waffen im Assassin’s Creed-Stil. Ergänzt wird das Update durch eine Bestenliste und spezielle Landingpages zu Assassin’s Creed Shadows, Valhalla und Classic, die jeweils eine Woche lang verfügbar sind.

Weitere Details zur Season sind im offiziellen Blogpost auf Ubisoft News verfügbar.