For Honor: Bungies Destiny betritt das Feld zu Halloween

Autor:, in / For Honor

Destiny betritt das Feld in For Honors in einem neuen Halloween-Event.

Ubisoft startet heute ein neues For Honor Halloween-Crossover-Event, das vom Action-MMO Destiny inspiriert ist. Das Light of the Guardians-Event bringt einen gruseligen Spielmodus, von Destiny inspirierte Skins, einen neuen Event-Pass und mehr.

Das Event „Light of the Guardians“, das von Destiny, einem der weltweit beliebtesten Ego-Shooter-Videospiele und Action-MMOs inspiriert wird, beginnt am 24. Oktober und läuft bis zum 14. November und bietet eine unheimliche Variante des Herrschaft-Spielmodus. Die Spieler müssen Punkte sichern und auf dem Gelände der Kathedrale kämpfen, wo sie dem furchterregenden Scorn Baron gegenüberstehen, der innerhalb ihrer Mauern wartet.

Neben dem neuen Modus sind ab dem 24. Oktober auch zwei neue, von Destiny inspirierte Skins für den Gesetzesbringer und Zenturion erhältlich: „The Violet King“ und „The Crucibel Lord“, inspiriert von Destinys Saint-14 bzw. Lord Shaxx.

Mit „Light of the Guardians“ kommt der kostenlose Event-Pass, mit dem die Spielenden exklusive Belohnungen wie einen Stimmungseffekt, ein Ornament und ein Kampf-Outfit freischalten können. Während des Events gibt es am Ende der Matches Waffen im Destiny-Stil als Beute.

Außerdem werden für die Dauer des Events weitere Destiny-Gegenstände im Ingame-Shop erhältlich sein, darunter Emotes, ein Podium, ein Illustrious Outfit und mehr. Die von Destiny inspirierten Skins können nach dem Ende des Events auch käuflich erworben werden.

Indem man einen Community-Auftrag mit einem ambitionierten Ziel von drei Meilensteinen abschließt, die jeweils eine eigene Belohnung beinhalten, kann man darüber hinaus einzigartige Preise freischalten. Für den Abschluss des ersten Meilensteins gibt es 2.000 Stahl und für den Abschluss vom zweiten Meilenstein werden 2.000 Stahl und 4XP-Boosts freigeschaltet.

Das Erreichen des dritten und letzten Meilensteins schaltet das Ornament der Geistertrophäe für alle Helden, 1.000 Stahl sowie einen XP-Boost frei. Die Spieler müssen zusammenarbeiten, um den Auftrag zu erfüllen und jeden Meilenstein zu erreichen.

Das Titel-Update 2 beinhaltet zudem die Rückkehr von Tales of Rebellion: Pillage vom 21. bis 28. November sowie drei Heldenfeste für Greif am 14. November, Tiandi am 21. November und Midgardschlange am 28. November.

„Light of the Guardians“ ist ein paralleler Handlungsstrang, der als Teil von For Honor’s Year 8 Season 3, The Shield of Svengard, startet und in dem das Schicksal von Valkenheim in den Händen des unbeugsamen Wikingers Gudmundr liegt. Inspiriert von der nordischen Mythologie wurden in dieser Saison ein neuer Battle Pass und ein Battle Bundle, neue saisonale Anpassungen, das Wikingerdorf und andere aufregende Updates für For Honor eingeführt.

For Honor ist auf Xbox Series X|S, Xbox One und PC mit Xbox Game Pass sowie auf PlayStation 4|5 und Ubisoft+, erhältlich.