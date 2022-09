For Honor: Dämonendolch erscheint in Year 6 Season 3

Autor:, in / For Honor

Der Dämonendolch erscheint in For Honor’s Year 6 Season 3. Japanische Yokai werden in Heathmoore entfesselt und zeigen sich mit einer Fülle neuer Inhalte.

Ubisoft enthüllt die neuen Inhalte, die ab dem 15. September in Year 6 Season 3 von For Honor verfügbar sein werden.

Jahrhundertelang war eine uralte Höhle verschlossen, bis die Katastrophe sie aufbrach und Geister und Dämonen aus der japanischen Mythologie in Heathmoor freisetzte. Inspiriert von den Yokai-Legenden gibt es in dieser Season einen neuen Battle-Pass und ein neues Battle-Paket. Zudem wird auch das Yokai-Albtraum-Event stattfinden und vom 15. bis zum 22. September kehrt das Testgelände zurück, das sich auf Walküren und Tiandi konzentriert. Phase 2 des plattformübergreifenden Spielens wird ebenfalls später in der Season eingeführt.

In der neuen Season treten Spieler in Herrschaft im Tempelgarten an. Das neue Ambiente und die neuen Grafiken zeigen, wie die Yokai das Myre und seine Bewohner verdorben haben, und geben einen ersten Blick auf den wahren Albtraum frei, der noch folgen wird. Das Y6S3-Launch-Event, Der Yokai-Albtraum, findet vom 15. bis 29. September statt und beinhaltet neue Waffen, die erbeutet werden können, einen kostenlosen Event-Pass und neue Aufträge. Weitere Überraschungen werden später in der Season enthüllt.

Phase 2 des plattformübergreifenden Spielens wird ebenfalls später in dieser Season eingeführt. Mit diesem Update ist die Crossplay-Einführung abgeschlossen und Spieler können andere Spieler oder Freunde in ihre Gruppe einladen, auch wenn sie auf verschiedenen Plattformen spielen.

Der Battle Pass für Year 6 Season 3 wird zum Start mit 100 Stufen verschiedener Belohnungen erhältlich sein, die das Thema der Season widerspiegeln. Spieler können den traditionellen Battle-Pass für 9,99 € erwerben oder das Battle-Paket für 24,99 €, welches den Battle-Pass enthält und sofort 25 Stufen freischaltet.