For Honor: Gratis‑Woche und neuer Held Juren enthüllt

Ubisoft veröffentlicht am 29. Januar den neuen Wu‑Lin‑Helden Juren im Rahmen des Mid‑Season‑Updates. Neben dem Krieger mit Fang Tian Hua Ji kehren Starter Dominion und der Modus Last Hero Standing zurück.

Der Juren ist mit der Fang Tian Hua Ji bewaffnet. Sein Kampfstil zeichnet sich durch Unnachgiebigkeit, Chaos und Selbstbezogenheit aus. Diese Eigenschaften spiegeln sich in seinen vier Fähigkeiten wider.

Fähigkeit 1 – Expendables: Juren kann Lebenspunkte und Ausdauer erhalten, indem er eigene Vasallen ausschaltet – eine Neuheit in For Honor.

Fähigkeit 2 – No Friend of Mine: Jurens Verbündete werden für 30 Sekunden auf dem feindlichen Radar sichtbar. Stirbt während dieses Zeitraums ein Verbündeter, erhält Juren einen permanenten Schild.

Fähigkeit 3 – Last Man Standing: Für jeden gefallenen Verbündeten erhält Juren einen Stärkungsbonus.

Fähigkeit 4 – God Among Men: Alle Gegner und Verbündeten (mit Ausnahme von Juren selbst) erleiden erhöhten Schaden, wodurch er im Chaos besonders hervorsticht.

Vom 29. Januar bis 5. Februar (Ubisoft Connect bis 9. Februar) ist For Honor eine Woche lang kostenlos spielbar, begleitet von Rabatten bis zu 90 %. Zudem feiert das Spiel vom 12. bis 19. Februar sein neunjähriges Jubiläum mit kostenlosen Login‑Belohnungen.