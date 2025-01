For Honor: Khatun und kostenloses Wochenende enthüllt

Autor:, in / For Honor

For Honor veröffentlicht einen neuen Helden namens „Khatun“, der ab sofort verfügbar ist. Außerdem ist das Spiel kostenlos spielbar.

Ubisoft enthüllte im Zuge des Warrior’s Den-Streams einen neuen Helden: Khatun ist ruchlos und brutal im Kampf und beherrscht alle Facetten des Krieges in der Mongolei.

Ebenfalls angekündigt wurde eine Free Week für For Honor, die auf PlayStation und Xbox vom 23.-30. Januar, auf PC über Ubisoft Connect vom 23. Januar bis 3. Februar läuft.

Der Warrior’s Den-Stream kann hier angeschaut werden:

Mit über 36 Millionen Spielern ist For Honor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Xbox One und PC mit Xbox Game Pass, sowie auf Windows PC via Steam, Steamdeck, den Epic Game Store und Ubisoft Connect spielbar.