For Honor: Medjai-Held enthüllt

Der Medjai-Held wird nächste Woche ein Teil von For Honor. Hier gibt es erste Informationen und Eindrücke zum neuen Helden.

Ubisoft gab während des Warrior’s Den Livestreams bekannt, dass der neueste Held von For Honor, der Medjai, ab dem 28. Juli spielbar sein wird.

Zu Beginn von Season 6 Year 2 nutzte Bolthorn die Macht der gestohlenen Relikte, um sein Volk zu retten. Jedoch löste er unwissentlich dabei einen Fluch über Heathmoor aus. Neferkha, der letzte Nachfahre der Pharaonen, reist nun aus fernen Ländern an, um den Fluch zu brechen. Der Medjai ist der erste ägyptische Held in For Honor und, nach dem Piraten-Helden vom letzten Jahr, der zweite Held, der der Zugvögel-Fraktion hinzugefügt wird.

Aus entfernten Wüsten reisten die Medjai als Zugvögel an, um die Kräfte der gestohlenen Relikte aufzuspüren und ihnen zu nehmen. Die mit einer Fächeraxt und einer Doppelaxt ausgestatteten Medjai sind äußerst geschickte Krieger und verfügen über einen Kampfstil mit zwei Waffen. Mit diesen Waffen sind sie in der Lage, sich jeder Situation anzupassen, denn Medjai sind unnachgiebige und mächtige Helden.

Die Fächeraxt eignet sich am besten für Gruppenkämpfe, da sie eine Fernkampfwaffe ist, wohingegen die Doppeläxte den Medjai einen Vorteil im Einzelkampf verschaffen.

Ab dem 28. Juli können Spieler und Spielerinnen den neuen Medjai-Helden in First-Party-Stores als Teil eines Pakets kaufen. Dieses Paket beinhaltet den neuen Helden, ein exklusives Helmschmuckstück, eine Elite-Rüstung, sieben Tage Champion-Status und drei Restesammler-Truhen. Spieler und Spielerinnen haben zusätzlich die Möglichkeit, den Helden ab dem 11. August für 15.000 Stahl im Spiel freizuschalten.