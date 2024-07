For Honor: Neuer Held wird im Juli enthüllt

Autor:, in / For Honor

Die Roadmap für Juli von For Honor kündigt die Enthüllung eines neuen Helden, Events und mehr an.

In diesem Monat ist in For Honor so einiges los. In einer Roadmap für Juli hat Ubisoft alle wichtigen Ereignisse der nächsten Wochen eingetragen.

Ein Blick auf den Kalender verrät, dass unter anderem ab dem 6. Juli die Qualifizierung für das Friend or Foe-Turnier startet oder ihr mehrfach doppelte Erfahrungspunkte verdienen könnt, wenn ihr euch in den Kampf stürzt.

Am 24. Juli steht zudem die Enthüllung eines neuen Helden an, der einen Tag später schon im Spiel mit einem entsprechenden Launch-Event spielbar sein wird.

Schaut euch an, was in For Honor im Juli auf dem Plan steht: