For Honor: Patch 2.35 liefert diverse Bug-Fixes

Verbesserungen:

UI

Verteidigungsdurchbruch nimmt jetzt weniger Platz auf dem Bildschirm ein.

Bugfixes:

Kämpfer:

Nobushi

[Bugfix] Ruckeln in der Sprintanimation von Nobushi, beim Standwechsel um Moves aneinander zu reihen wurde behoben.

[Bugfix] Fehler behoben, bei dem Nobushi im Hidden Stance statt der Zone Attacke einen leichten oder schweren Angriff ausführt.

Shaman

[Bugfix] Fehler behoben, bei dem der Schamane einen Verteidigungsdurchbruch anstatt des Bite Pounce beim letzten Bleed Angriff macht.

Zhanhu

[Bugfix] Fehler behoben, bei dem der Zanhu fehlerhaft eine Schadensreduktion anstatt einer hit Reaction hervorruft.

Kyoshin

[Bugfix] Fehler behoben, bei dem Kyoshin’s Fujin Force nicht mehr geradeaus läuft, wenn man Fujin Force und eine Richtungseingabe gleichzeitig macht.

Pirate

[Bugfix] Fixed an issue that caused the Pirate left hand to flicker and twist when going in left guard from side to side while locked onto an opponent

Map:

[Bugfix] Fehler behoben, bei dem man die Rückseite der Map gesehen hat, wenn man auf Qing Pass aus dem Fenster schaut.

User Interface:

[Bugfix] Fehler behoben, bei dem im Ruhm Widget die Ruhmwerte, beim Kampf um eine Zone, falsch angezeigt werden.

Audio:

[Bugfix] Fehler der Musik von Year 6 Season 1 behoben.

[Bugfix] Fehler behoben, bei dem der Soundeffekt von Bleed or Fire während und nach dem Respawn noch läuft.

[Bugfix] Fehler behoben, bei dem der Soundeffekt „Through the Head“ von Kyoshin teilweise mehrfach abgespielt wird.

Anpassung:

[Bugfix] Fehler behoben, der extra Controller-Vibration während der Hinrichtung „Flying Sword“ ausgelöst hat.

[Bugfix] Fehler behoben, der den Hitokiri Helm stirnrunzelnd dargestellt hat.

[Bugfix] Fehler behoben, bei dem der Berserker das Große Wiederbelebungstattoo aus dem Year 1 Heroes Bundle nicht hat.

[Bugfix] Fehler behoben, bei dem der Helm „Erzbet’s Valor“ für Black Prior keine Luftlöcher bei Körpertyp 2 hat.