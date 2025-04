For Honor: Prince of Persia-Throwback-Event gestartet

Autor:, in / For Honor

Das For Honor Mid-Season Update liefert ein Prince of Persia-Throwback-Event.

Das Mid-Season-Update von For Honor Year 9 Season 1 ist gestartet und bringt das von Prince of Persia inspirierte ‚Blades of Persia‘-Throwback-Event, das Chimera-Bankett-Event, Heldenfeste und Spiel-Updates.

‚Blades of Persia‘ läuft ab sofort bis zum 14. Mai und gibt allen die Möglichkeit, als Warrior Prince zu kämpfen.

Das neue Helden-Skin-Angebot umfasst einen Aramusha-Helden-Skin, sieben Tage Champion-Status und drei Plünderer-Kisten mit zufälliger Ausrüstung.

Das Chimera-Bankett-Event findet vom 29. Mai bis zum 5. Juni statt und wird den speziellen PvP-Spielmodus ‚Heralds of Chimera‘ beinhalten, einen Best-of-Seven-4v4-Kampf. Das Title Update 2 umfasst Heldenfeste, bei denen ein Held für eine Woche kostenlos ausprobiert werden kann und auch zu einem reduzierten Preis erhältlich ist. Nuxia ist vom 15. bis 22. Mai, die Kriegstreiberin vom 22. bis 29. Mai und die Piratin vom 5. bis 12. Juni verfügbar.

Weitere Spiel-Updates, die mit dem neuen Title Update eingeführt werden, sind in den Patch Notes zu finden.