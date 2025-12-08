For Honor: Season 4 bringt neue Variante von Herrschaft

Die neue Season „Eroberung“ von For Honor mit neuen Inhalten rundum Herrschaft, Dynastie und Kontrolle ist gestartet. Spieler können sich auf eine konvertierte Map für Herrschaft, einen thematisierten Battlepass, Ice Brawlers- und Zhanhu’s Gambit-Throwback-Event freuen.

Alle Infos zur neuen Season gibt es unter folgendem Blog-Post auf Ubisoft-News oder im jüngsten Warrior’s Den-Entwicklerstream.

Ein Story-Trailer zur neuen Season:

Herrschaft, For Honors beliebtester Spielmodus, bekommt eine neue, einsteigerfreundliche Variante namens Starter Dominion. Diese wird vom 4. bis zum 18. Dezember in die Mehrspieler-Playlist aufgenommen.

Starter Dominion Trailer:

Starter Dominion hat im Kern die gleichen Spielregeln wie der Modus Herrschaft. Zwei Teams, bestehend aus vier Helden, die gegeneinander antreten und versuchen, drei Zonen in der Map zu sichern. Zonen zu sichern sammelt über die Zeit Punkte.

Sobald ein Team die 1000 Punkte erreicht, „bricht“ das gegnerische Team. Das bedeutet, dass dieses Team nicht mehr respawnen kann. Das heißt, die Spieler müssen versuchen, das gegnerische Team auszuschalten, während es bricht, und damit das Match gewinnen.

In Starter Dominion können Spieler gegen ihre Freunde antreten. Freie Plätze werden durch die stärksten (Level 3) Bots in For Honor ausgefüllt.



​

​Wie unterscheidet sich Starter-Dominion von Herrschaft?

Wenn man neu mit For Honor anfängt oder eine Weile nicht gespielt hat, kann es etwas einschüchternd sein, direkt in ein Match einzusteigen. Starter Dominion gleicht das Spielfeld daher so weit wie möglich aus. Zwar wird das Können der Spieler weiterhin variieren, aber niemand hat einen Vorteil durch etwas, das vorher freigeschaltet wurde und worauf andere Spielende noch keinen Zugriff haben.

Folgende Features sind in Starter-Dominion deaktiviert:

Ausrüstungs Vorteile – Passive Vorteile, die durch freigeschaltete Ausrüstung aktiviert werden

– Passive Vorteile, die durch freigeschaltete Ausrüstung aktiviert werden Talente – Passive und aktive Fähigkeiten, die Spieler stärker oder die gegnerischen Spieler:innen schwächer machen können

– Passive und aktive Fähigkeiten, die Spieler stärker oder die gegnerischen Spieler:innen schwächer machen können Ausdauer – eine wieder aufladende Ressource, die benutzt wird, während die Spieler attackieren, und die limitiert, wie oft auf einmal attackiert werden kann

– eine wieder aufladende Ressource, die benutzt wird, während die Spieler attackieren, und die limitiert, wie oft auf einmal attackiert werden kann Rache – ein Zähler, der sich auflädt, während Spieler gegen mehrere Gegner auf einmal kämpfen. Bei Aktivierung von „Rache“ werden Spieler geschützt und bekommen unmittelbar Ausdauer.

Im normalen Herrschafts-Modus sind jede dieser Funktionen anpassbar und geben erfahreneren Spielern einen Vorteil im Kampf. Ohne diese Funktionen ist der einzige Unterschied zwischen den Spieler:innen der Skill. Starter Dominion ist eine Simplifizierung von Herrschaft.

Der limitierte Modus Starter Dominion wird über zwei Test-Perioden verfügbar sein. Der erste Test geht vom 4. bis zum 18. Dezember. Der zweite geht vom 29. Januar bis zum 12. Februar.

Starter Dominion ist der perfekte Einstieg für neue und zurückkehrende Spieler , die die intensiven und taktischen Kämpfe von For Honor ausprobieren möchten.