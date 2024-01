For Honor: Über 35 Millionen Spieler erreicht

Autor:, in / For Honor

Ubisoft gab im Warrior’s Den-Stream bekannt, dass der erste voll gepanzerte Wikinger-Helden-Charakter, die Warägergardistin, ab dem 1. Februar in For Honor verfügbar sein wird.

Sie wird dabei helfen, die Wikingerortschaft, welche zu Beginn von Jahr 7 Saison 4 unterjocht wurde, zurückzuerobern. Die Warägergardistin ist eine Beschützerin, ausgestattet mit einem Schild sowie einer Axt, womit sie in ihrer einzigartigen Eidwächter-Verteidigungshaltung Feinde ausschalten kann.

Der neue Helden-Charakter Warägergardistin wird als Teil von Jahr 7 Saison 4 Title Update 2 eingeführt und ist ab dem 1. Februar über den ingame-Store oder über 1st-Party-Stores erwerblich.

Mit dem Kauf erhält man zudem ein neues Ornament, ein Elite-Outfit, drei Restesammler-Truhen sowie 7-Tage-Champion-Status. Ab dem 14. Februar können alle Spielenden den neuen Helden-Charakter auch für 15.000 Stahl freischalten.

Im Stream wurde zudem bekannt geben, dass For Honor 35 Millionen Spieler feiert. Mit über 35 Millionen Spielern ist For Honor auf PlayStation 4, der Xbox One-Gerätefamilie, und Windows PC (via Steam, dem Epic Game Store und Ubisoft Connect) mit Abwärtskompatibilität spielbar. For Honor ist ebenfalls in einem Abonnement von Ubisoft+ Classic oder Ubisoft+ Premium enthalten oder kann über den offiziellen Ubisoft Store erworben werden.