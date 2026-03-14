For Honor: Year 10 bringt neue Helden, Skins und Karten

In For Honor ist das Year 10 „Cycle of War“ gestartet. Den Anfang macht die erste Season mit dem Titel „Ruhm“, die ab sofort für alle Spieler verfügbar ist.
Das Jubiläumsjahr wird insgesamt in vier Seasons aufgeteilt und soll einige der größten Momente aus der Welt von Heathmoor feiern. Im Laufe des Jahres erwarten Spieler zahlreiche neue Inhalte, darunter neue Helden, Skins sowie Gameplay-Verbesserungen.
Zu den größten Neuerungen zählen zwei neue Helden, die im Verlauf des Jahres erscheinen. In Season 2 wird ein neuer Samurai ins Spiel aufgenommen, während Season 4 einen neuen Ritter einführt. Ebenfalls in Season 4 soll eine überarbeitete Karte zum Kartenpool des Dominion-Modus hinzukommen.
Darüber hinaus wird das Fortschrittssystem erweitert. Spieler können mit ihren Helden künftig Ruhmstufe 100 erreichen. Wer diese Stufe schafft, erhält eine exklusive Finisher-Animation als besondere Belohnung.
Auch kosmetische Inhalte werden ausgebaut. Insgesamt neun neue Heldenskins sollen im Laufe des Jahres veröffentlicht werden. Zusätzlich sind Heldenfeste, Trials, neue Lore-Inhalte sowie weitere Rüstungsvarianten geplant.
Neben neuen Inhalten enthält Year 10 auch mehrere Verbesserungen. Dazu gehört unter anderem eine Erhöhung des maximalen Inventars auf 120 Plätze. Außerdem arbeiten die Entwickler weiterhin an Balance-Anpassungen und Patches, um das Spielerlebnis zu verbessern.
For Honor ist für Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 und PC erhältlich und kann auch über Xbox Game Pass sowie Ubisoft+ gespielt werden.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Offtopic: Sind bei euch die täglichen Rewards Clicks für den Streak usw auf der Website auch von 10 auf 5 Punkte reduziert? Ist bei mir seit einigen Tagen so. Das war vor längerer Zeit schon mal so, aber nicht lange.
Ja… Vielleicht haben sie gemerkt dass man schon extrem viel rausholen kann wenn man alles nutzt 😅
Ist bei mir auch so. Die ganzen Punktekarten, die vorher 10 Punkte hatten sind auch auf 5 reduziert worden.
OK gut zu wissen, dachte vllt hab ich nen Strike, weil das schon mal kurz war und ich es extrem ausnutze. Tägliche 15min Spiele laufen lassen, täglich die App starten, tägliche Suchen (Hab da meine Taktik, dass es gefühlt nur 2min dauert, bis ich die 90+60 Punkte hab, also mache jeden Tag genau das selbe), tägliche Clicks. Ich nutze alles. Dachte schon, vielleicht gefällt denen das net, weil ich bei den Suchen immer erst z. B. „m“ suche, dann zähle ich 6 Sekunden und suche „mm“ dann „mmm“ usw. Das ganze 20 Mal, boom 60 Punkte. Das selbe dann 30mal am PC und zack 90 Punkte. Nach 5min is das durch. Muss nur danach den Cache löschen, dann kann ich am nächsten Tag das gleiche wiederholen. Frühe ging das sogar NOCH schneller, weil es da keine Barriere gab, wo man zwischen den einzelnen Suchen warten musste. Ich glaub so 500€ hab ich locker über die letzten Jahre erspielt. Das Programm gibt es ja schon viel länger, hatte nur damals am Anfang nicht genau geschaut, was es ist und spät angefangen.
Dann bin ich wenigstens nicht der einzige. Puh.
Ich hatte phasenweise echt Spaß mit dem Spiel, auch wenn mir eine konventionelle Steuerung lieber gewesen wäre.
Mit so einem langen Support hätte aber wohl niemand gerechnet.
Bin ebenfalls super überrascht, dass es sich so lange hält.
Hatte es mal bei so Play for free Tagen angezockt, aber gemerkt, dass es nichts für mich ist… Lang lang ist’s her
Die Unterstützung seitens Ubisoft ist schon beachtlich. Würde mich mal interessieren wie gross die Community ist.
Ich hatte mal die Kampagne durchgespielt und die hatte mir schon ganz gut gefallen, weil die Grafik auch hübsch anzusehen war. Aber der Multiplayer ist mir dann doch zu stressig und wenn da gute Gruppen rumrennen hat man mit Randoms eigentlich keine große Chance mehr.
Bin echt beeindruckt das sich das Game solange hält mit neuen Content!
Ich habs mal angetestet und fand es alles andere als gut! Ich kenne auch sonst niemanden aus meiner Liste bis auf einen, der das mal am Anfang gezockt hatte für eine sehr kurze Zeit.
Aber scheint ja doch eine Fanbase zu haben.
Werde wohl nicht mehr einsteigen trotz der ganzen neuen Inhalte.
Super Spiel.
Mag es sehr, spiele es aber kaum noch obwohl es dauerinstalliert ist.
Aber Year10,einfach beeindruckend