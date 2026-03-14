For Honor: Year 10 bringt neue Helden, Skins und Karten

Mit der Season „Ruhm“ beginnt in For Honor das zehnte Jahr mit neuen Inhalten und Belohnungen.

In For Honor ist das Year 10 „Cycle of War“ gestartet. Den Anfang macht die erste Season mit dem Titel „Ruhm“, die ab sofort für alle Spieler verfügbar ist.

Das Jubiläumsjahr wird insgesamt in vier Seasons aufgeteilt und soll einige der größten Momente aus der Welt von Heathmoor feiern. Im Laufe des Jahres erwarten Spieler zahlreiche neue Inhalte, darunter neue Helden, Skins sowie Gameplay-Verbesserungen.

Zu den größten Neuerungen zählen zwei neue Helden, die im Verlauf des Jahres erscheinen. In Season 2 wird ein neuer Samurai ins Spiel aufgenommen, während Season 4 einen neuen Ritter einführt. Ebenfalls in Season 4 soll eine überarbeitete Karte zum Kartenpool des Dominion-Modus hinzukommen.

Darüber hinaus wird das Fortschrittssystem erweitert. Spieler können mit ihren Helden künftig Ruhmstufe 100 erreichen. Wer diese Stufe schafft, erhält eine exklusive Finisher-Animation als besondere Belohnung.

Auch kosmetische Inhalte werden ausgebaut. Insgesamt neun neue Heldenskins sollen im Laufe des Jahres veröffentlicht werden. Zusätzlich sind Heldenfeste, Trials, neue Lore-Inhalte sowie weitere Rüstungsvarianten geplant.

Neben neuen Inhalten enthält Year 10 auch mehrere Verbesserungen. Dazu gehört unter anderem eine Erhöhung des maximalen Inventars auf 120 Plätze. Außerdem arbeiten die Entwickler weiterhin an Balance-Anpassungen und Patches, um das Spielerlebnis zu verbessern.

For Honor ist für Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 und PC erhältlich und kann auch über Xbox Game Pass sowie Ubisoft+ gespielt werden.