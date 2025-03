For Honor: Year 9 Season 1 Ascend gestartet

Autor:, in / For Honor

For Honor: Year 9 Season 1 Ascend ist gestartet! Year 9 „Theaters of War“ bietet einen Kalender voller Updates, saisonaler Inhalte, originellen Skins und neue Helden-Klassen.

Year 9 von For Honor ist angebrochen. Das neue Jahr bietet wieder jede Menge aufregender Inhalte für die Fans, darunter vier neue Seasons.

Season 1 von Year 9 „Ascend“ spielt kurz nach der Ankunft der Khatun in Heathmore. Guljin, die Anführerin der Khatun, ist entschlossen, ihren verdrehten Frieden durchzusetzen und alle zu zwingen, sich ihrer Herrschaft zu unterwerfen oder in der Arena zu kämpfen. Nun muss die kürzlich besiegte Astrea in der Arena um ihr Überleben kämpfen – und zur Unterhaltung der Massen.

Dazu verbündet sie sich mit der amazonischen Queen Kalliopi; doch ihr steigender Ruhm und ihre Fähigkeit, in der Arena zu triumphieren, ärgern Guljin.

Season 1 beginnt mit einem Launch-Event, Khatun’s Triumph, ein zeitlich begrenztes 2v2v2-Kampfevent, bei dem das Ziel ist, als letztes Team in der Arena zu stehen.