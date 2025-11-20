For The King II: Am Wochenende kostenlos auf Xbox spielbar

For The King II ist an diesem Wochenende kostenlos in den Free Play Days enthalten, nachdem kürzlich neue Inhalte hinzugefügt worden sind.

For The King II wird zur Feier der kürzlichen Veröffentlichung des DLCs „Fallen Oaths“ und des großen kostenlosen Updates „A New Age“ dieses Wochenende im Rahmen der Xbox Free Play Days kostenlos auf Xbox Series X|S und Xbox One spielbar sein.

Anfang dieser Woche haben IronOak Games und Curve Games das Fallen Oaths Character Pack für das rundenbasierte RPG For The King II auf Steam, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlicht.

Das Fallen Oaths Character Pack bietet:

Zwei neue spielbare Charaktere: den Voidwalker und den Fallen Knight, mit ihren eigenen Waffensätzen Gewehr und Lanze.

Ein neues Haustier, einen Söldner, einen kosmetischen Skin und einen Charakterzug.

Diese Charaktere sind brandneu in der Serie und bringen einen frischen Spielstil und neue Waffen für Fans auf der ganzen Welt mit sich.

Das zweite kostenlose Inhaltsupdate von For The King II, „A New Age“, wurde für PC und Konsolen veröffentlicht. Es knüpft an die Ereignisse von „The Child Of Chaos“ an und führt die Spieler in ein völlig neues Abenteuer ein, in dem sie gegen die unbekannten Mächte kämpfen, die in der ruchlosen Leere lauern.

Das kostenlose Update enthält:

Neues Abenteuer „A New Age“: Das Chaos breitet sich weiter aus und durchdringt das ganze Land.

Die Figur des Astronomen aus For The King kehrt auf schillernde Weise zurück.

Neues Musketenwaffenset, Ausrüstungswaffe, Helm und Charaktereigenschaft.