For The King II: Massives Content-Update und neuer DLC gedropt

For The King II erweitert sich mit Into the Wild DLC und dem kostenlosen Dungeon Crawl Update deutlich.

Zeitgleiches DLC und großes Gratis-Update erweitern For The King II ab sofort auf allen wichtigen Plattformen. IronOak Games und Curve Games liefern damit neue Klassen, Modi und Inhalte für das rundenbasierte RPG.

Mit dem kostenpflichtigen Into the Wild-DLC erhalten Spieler Zugriff auf umfangreiche neue Inhalte. Im Mittelpunkt stehen zwei neue spielbare Klassen: der Imker, der gemeinsam mit seinem Begleiter Lil Honey sowohl unterstützende Effekte als auch Angriffe einsetzt, sowie der Angler, der durch seine Angel-Fähigkeiten konstant für Nachschub an nützlichen Gegenständen sorgt.

Das DLC ist für 7,99 € erhältlich und wurde um 19:00 Uhr veröffentlicht. Enthalten sind zwei neue spielbare Charaktere mit jeweils eigenen Fähigkeiten und Waffensets sowie ein neues Haustier, ein Söldner, ein kosmetischer Skin und ein zusätzlicher Trait.

Parallel dazu steht das dritte große kostenlose Inhaltsupdate Dungeon Crawl bereit. Dieses Update bringt einen neuen spielbaren Charakter, den Treasure Hunter, ins Spiel und erweitert das Erlebnis um einen neuen Modus mit Roguelite-Fokus.

Der Dungeon Crawl-Modus bietet zufällig generierte Karten, Bosse und Ranglisten. Ergänzt wird das System durch die Leaderboard-Herausforderung „Gauntlet“, bei der Spieler monatlich auf derselben Map-Seed gegeneinander antreten. Weitere Inhalte umfassen den neuen Trait Cat Nap, den Söldner Riza the Fallen Skraevin, das Blunderbuss-Waffenset, kosmetische Inhalte wie Forest Mystic und Cat Skin sowie zusätzliche Gegner und mehr.

Laut Studio Director Sterling Anderson bietet die Kombination aus dem Into the Wild-DLC und dem kostenlosen Dungeon Crawl-Update den bislang umfangreichsten Einstiegspunkt. Gleichzeitig hebt er hervor, dass durch die Inhalte der letzten drei Jahre nun mehr denn je ein idealer Zeitpunkt erreicht sei, um in die Welt von For The King II einzusteigen.