For The Stars: Neuer AAA-Titel mit offenem Universum

Snail Games, Herausgeber der ARK-Serie, kündigt mit For The Stars einen neuen AAA-Titel mit offenem Universum an.

Snail Games USA freuen sich, ihren neuen AAA-Weltraum-Survival-Titel For The Stars offiziell anzukündigen, der für PC, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen wird.

In der Rolle eines unerschrockenen Entdeckers und Wissenschaftlers lädt For The Stars dazu ein, von Welt zu Welt zu reisen, die Geheimnisse außerirdischer Zivilisationen zu lüften, seltene und exotische Kreaturen zu suchen und Ressourcen zu nutzen, um die tödlichen Biome zu zähmen, die man auf einer Vielzahl unterschiedlicher Planeten findet, die darauf warten, erforscht zu werden.

Im ehrgeizigen, persistenten Multiplayer-Universum von For The Stars werdet ihr Außenposten im gesamten Kosmos errichten und ausbauen, die Herausforderungen feindlicher Biome meistern, Allianzen schmieden und ein Vermächtnis aufbauen, das die gesamte Galaxie umfasst.

„Wir sind begeistert, For The Stars nach drei Jahren Entwicklungszeit endlich offiziell ankündigen zu können“, sagt Primus Majda, Game Director von For The Stars. „Wir sind in erster Linie Gamer. Wir lieben Survival-Spiele, und Snail hat eine Menge Erfahrung damit. Wir haben ein ehrgeiziges Spiel im Sinn und wir nehmen das, was wir von anderen Projekten gelernt haben, um es zu verwirklichen. Unser Ziel ist es, ein Spiel zu entwickeln, das sich wie ein Sandbox-Survival-Spiel spielt, aber die Wirkung eines 4x-Galaxie-Zivilisationsspiels hat.“

For the Stars Features

Vielfältige Welten: Jeder Planet, den ihr besucht, bietet neue Herausforderungen und Belohnungen, mit unterschiedlichen Ökosystemen, Kreaturen und Ressourcen. Von üppigen, grünen Welten bis hin zu kargen, felsigen Landschaften – die Vielfalt sorgt dafür, dass keine Erkundung der anderen gleicht.

Einzigartige Ressourcen: Sammelt seltsame Ressourcen, die ihr auf verschiedenen Planeten findet, und macht sie nutzbar. Baut fortschrittliche Außenposten, stellt mächtige Werkzeuge her und entwickelt Spitzentechnologie, um die Herausforderungen der jeweiligen Welt zu meistern.

Hier gibt es noch ein Q&A-Video zum Spiel für euch: