FORENSIC M.E. Protocol: Kein Schießen, nur Beweise – neues Crime-Spiel setzt auf Wissenschaft

FORENSIC M.E. Protocol setzt auf Wissenschaft statt Action bei der Verbrechensaufklärung.

FORENSIC M.E. Protocol ist ein neuer Crime-Investigation-Simulator, der sich klar von klassischen Action-Detektivspielen absetzt.

Statt Schusswechseln oder Verfolgungsjagden liegt der Fokus vollständig auf wissenschaftlicher Analyse und Spurensicherung. Spieler übernehmen die Rolle eines Forensik-Experten, der insgesamt neun unabhängige Kriminalfälle untersucht.

Jeder Fall erzählt eine eigene abgeschlossene Geschichte mit unterschiedlichen Schauplätzen und überraschenden Wendungen – von dunklen Hinterhöfen bis hin zu ruhigen Wohngebieten.

Zur Aufklärung stehen moderne Werkzeuge zur Verfügung, darunter Drohnen, Bodenroboter sowie chemische Analysen. Ergänzt wird das System durch die Rekonstruktion von Tatorten, bei der jede Spur entscheidend sein kann.

Das Gameplay verzichtet bewusst auf Zeitdruck oder Action-Elemente und setzt stattdessen auf ruhiges, methodisches Vorgehen. Jeder Hinweis kann den Verlauf eines Falls grundlegend verändern.

Im Zentrum steht dabei nicht das Jagen von Tätern, sondern das präzise Zusammensetzen von Beweisen – ganz im Sinne einer realistischen Forensik-Simulation.

Das Spiel entsteht in Zusammenarbeit mit dem Solo-Entwickler K148 Game Studio und erscheint zunächst am 28. Mai für Steam und PlayStation 5. Die Xbox Series X|S sowie Nintendo Switch Version folgen am 4. Juni und bieten zusätzlich Xbox Play Anywhere-Unterstützung. Xbox-Vorbestellungen starten ebenfalls am 28. Mai.