Forensics: Crime Scene Detective: CSI lässt grüßen: Ermittler-Spiel bringt echte Forensik auf PC und Konsole

Forensics: Crime Scene Detective wurde vorgestellt – eine realistische Spurensicherungs‑Simulation, die in enger Zusammenarbeit mit dem LKA Rheinland‑Pfalz entsteht.

Aerosoft, Binary Impact und Alchemical Works haben Forensics: Crime Scene Detective enthüllt – eine forensische Ermittlungs‑Simulation, die Spieler in die Rolle echter Spurensicherer versetzt.

Das Besondere: Das Spiel entstand in enger Kooperation mit dem Landeskriminalamt Rheinland‑Pfalz (LKA RLP) und setzt vollständig auf realistische Methoden, Werkzeuge und Arbeitsabläufe.

Authentische Ermittlungsarbeit statt Hollywood‑Action

Die Fälle im Spiel orientieren sich an realen Szenarien und verlangen methodisches Denken. Ihr untersucht Tatorte, sichert Spuren und analysiert Beweise wie echte Kriminaltechniker.

Statt geskripteter Wendungen stehen Logik, Beweisketten und nachvollziehbare Schlussfolgerungen im Mittelpunkt.

Tatortarbeit bis ins Detail

Ihr durchsucht Wohnungen, Bars, Keller und andere Orte, an denen Verbrechen stattgefunden haben. Mit professionellem Equipment wie DNA‑Wattestäbchen, Fingerabdruckpulver oder digitaler Analysehardware sichert ihr Spuren, die andere übersehen würden – von winzigen Blutspuren bis zu gelöschten Smartphone‑Nachrichten.

Laboranalyse und Täterprofile

Nach der Spurensicherung geht es ins Labor. Dort rekonstruiert ihr ballistische Flugbahnen, erstellt DNA‑Profile, untersucht digitale Geräte und verbindet die Daten zu einem Gesamtbild.

Eure Schlussfolgerungen können Verdächtige belasten, entlasten oder Fälle offenlassen, wenn die Beweislage nicht ausreicht.

Entwickelt mit echter Expertise

Das Team arbeitete eng mit erfahrenen Ermittlern des LKA RLP zusammen, um Abläufe, Werkzeuge und Denkprozesse so realistisch wie möglich abzubilden.

Die Missionen basieren auf echten Methoden und zeigen, wie forensische Spezialisten tatsächlich arbeiten.

Forensics: Crime Scene Detective erscheint für PC (Steam) sowie als erstes Spiel seiner Art auch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.