Forensics: Crime Scene Detective: CSI lässt grüßen: Ermittler-Spiel bringt echte Forensik auf PC und Konsole

7 Autor: , in News / Forensics: Crime Scene Detective
Übersicht
Image: Aerosoft

Forensics: Crime Scene Detective wurde vorgestellt – eine realistische Spurensicherungs‑Simulation, die in enger Zusammenarbeit mit dem LKA Rheinland‑Pfalz entsteht.

Aerosoft, Binary Impact und Alchemical Works haben Forensics: Crime Scene Detective enthüllt – eine forensische Ermittlungs‑Simulation, die Spieler in die Rolle echter Spurensicherer versetzt.

Das Besondere: Das Spiel entstand in enger Kooperation mit dem Landeskriminalamt Rheinland‑Pfalz (LKA RLP) und setzt vollständig auf realistische Methoden, Werkzeuge und Arbeitsabläufe.

Authentische Ermittlungsarbeit statt Hollywood‑Action

Die Fälle im Spiel orientieren sich an realen Szenarien und verlangen methodisches Denken. Ihr untersucht Tatorte, sichert Spuren und analysiert Beweise wie echte Kriminaltechniker.

Statt geskripteter Wendungen stehen Logik, Beweisketten und nachvollziehbare Schlussfolgerungen im Mittelpunkt.

Tatortarbeit bis ins Detail

Ihr durchsucht Wohnungen, Bars, Keller und andere Orte, an denen Verbrechen stattgefunden haben. Mit professionellem Equipment wie DNA‑Wattestäbchen, Fingerabdruckpulver oder digitaler Analysehardware sichert ihr Spuren, die andere übersehen würden – von winzigen Blutspuren bis zu gelöschten Smartphone‑Nachrichten.

Laboranalyse und Täterprofile

Nach der Spurensicherung geht es ins Labor. Dort rekonstruiert ihr ballistische Flugbahnen, erstellt DNA‑Profile, untersucht digitale Geräte und verbindet die Daten zu einem Gesamtbild.

Eure Schlussfolgerungen können Verdächtige belasten, entlasten oder Fälle offenlassen, wenn die Beweislage nicht ausreicht.

Entwickelt mit echter Expertise

Das Team arbeitete eng mit erfahrenen Ermittlern des LKA RLP zusammen, um Abläufe, Werkzeuge und Denkprozesse so realistisch wie möglich abzubilden.

Die Missionen basieren auf echten Methoden und zeigen, wie forensische Spezialisten tatsächlich arbeiten.

Forensics: Crime Scene Detective erscheint für PC (Steam) sowie als erstes Spiel seiner Art auch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

7 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. de Maja 329395 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 06.03.2026 - 16:08 Uhr

    Coole Idee sieht aber halt echt deutsch aus, vom Look her könnte das auch ein Cobra 11 Game sein 😂

    1
  3. Ralle89 98380 XP Posting Machine Level 4 | 06.03.2026 - 16:24 Uhr

    Wäre was für den Gamepass würde ich glatt spielen 😅👍🏻

    0
  4. Robilein 1225230 XP Xboxdynasty Legend Platin | 06.03.2026 - 16:24 Uhr

    Sehr cool. Bin Fan der CSI Spiele für die Xbox 360. Wäre vielleicht eine coole Alternative.

    0
  5. de Maja 329395 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 06.03.2026 - 16:40 Uhr

    Fänd mal ein Dexter Game geil, tagsüber Forensik und Nachts halt Serienmörder aufspüren, in die Falle locken und dann Spuren beseitigen, quasi CSI Hitman 😅 wäre jedenfalls viel Abwechslung.

    0

Hinterlasse eine Antwort