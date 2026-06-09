Forever Ago: Erscheint am 8. Oktober 2026 für Xbox Series X|S

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Image: Annapurna Interactive

Forever Ago erhält Release-Termin und neuen Story-Trailer.

Eine persönliche Reise voller Erinnerungen, Freundschaften und emotionaler Momente steht im Mittelpunkt von Forever Ago. Mit einem neuen Trailer wurde nun bestätigt, dass das Abenteuer am 8. Oktober 2026 für Xbox Series X|S erscheint.

Im Spiel begleitet ihr Alfred, dessen Leben durch einen tragischen Schicksalsschlag aus der Bahn geworfen wurde. Auf der Suche nach Erlösung macht er sich auf den Weg in den Norden und beginnt eine Reise, die ihn mit seiner Vergangenheit und seinen wichtigsten Erinnerungen konfrontiert.

Forever Ago erzählt eine emotionale Geschichte über zerbrochene Träume, Verlust und Reue. Gleichzeitig stehen aber auch Mut, Hoffnung und wahre Freundschaft im Mittelpunkt.

Während der Reise begegnet Alfred zahlreichen Charakteren mit eigenen Geschichten, Überzeugungen und Problemen. Die Entwickler versprechen eine vielschichtige Erzählung, die von professionellen Synchronsprechern zum Leben erweckt wird.

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13 Kommentare Added

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  1. Robilein 1285500 XP Xboxdynasty Legend Platin | 09.06.2026 - 10:27 Uhr

    Oha, das ist genau was für mich. Sieht nach einem emotionalen Abenteuer aus. Grafikstil gefällt mir. Kommt auf die Liste👍

    2
      • Robilein 1285500 XP Xboxdynasty Legend Platin | 10.06.2026 - 07:09 Uhr
        Antwort auf xS1NN3Dx

        Kannte ich bis jetzt gar nicht danke. Gefällt mir. Ist auch für die XBOX geplant. Werde den Release beobachten🙂

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        • xS1NN3Dx 23025 XP Nasenbohrer Level 2 | 10.06.2026 - 08:20 Uhr
          Antwort auf Robilein

          Es wurde gerade verschoben. Sollte schon im Mai erscheinen, dann Anfang Juni und jetzt ist der 30.Juni angepeilt.

          Erscheint aber im Gamepass.

          0
          • Robilein 1285500 XP Xboxdynasty Legend Platin | 10.06.2026 - 08:55 Uhr
            Antwort auf xS1NN3Dx

            Ach sehr cool, wusste ich nicht. Danke dir nochmal für meine verlorene Lebenszeit🤣

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            • xS1NN3Dx 23025 XP Nasenbohrer Level 2 | 10.06.2026 - 15:04 Uhr
              Antwort auf Robilein

              Ja, die Entwickler halten einen auf Reddit ständig auf dem Laufenden. Ich warte schon sehnsüchtig drauf. Aber mittlerweile reißt vielen der Geduldsfaden.

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              • Robilein 1285500 XP Xboxdynasty Legend Platin | 10.06.2026 - 17:04 Uhr
                Antwort auf xS1NN3Dx

                Ach die Leute sollen mal ihre Base chillen. Es ist ja nicht so daß wir nichts zum zocken hätten.

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  3. Duck-Dynasty 184905 XP Battle Rifle Elite | 09.06.2026 - 11:53 Uhr

    Musste erst an About Schmidt denken. Scheint aber doch nicht so harter Tobak zu sein.

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  4. Beatrice E. 1430 XP Beginner Level 1 | 09.06.2026 - 11:58 Uhr

    Oha, schon das zweite Spiel, das mich interessiert, das im Oktober erscheint. Freue mich drauf.

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  6. Ralle89 171465 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 09.06.2026 - 18:42 Uhr

    Der Art Style ist nicht so meins aber allen viel Spaß beim zocken

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  7. xS1NN3Dx 23025 XP Nasenbohrer Level 2 | 10.06.2026 - 02:32 Uhr

    Sieht sehr chillig, emotional und entspannt aus. Grafikstil ähnlich wie bei Mixtape.

    Apropos Van: RV There Yet? wurde wieder verschoben. Angepeilt wird jetzt der 30. Juni.

    Hab es im Kontakt an das XD Team gemeldet.

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