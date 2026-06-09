Forever Ago: Erscheint am 8. Oktober 2026 für Xbox Series X|S

Eine persönliche Reise voller Erinnerungen, Freundschaften und emotionaler Momente steht im Mittelpunkt von Forever Ago. Mit einem neuen Trailer wurde nun bestätigt, dass das Abenteuer am 8. Oktober 2026 für Xbox Series X|S erscheint.

Im Spiel begleitet ihr Alfred, dessen Leben durch einen tragischen Schicksalsschlag aus der Bahn geworfen wurde. Auf der Suche nach Erlösung macht er sich auf den Weg in den Norden und beginnt eine Reise, die ihn mit seiner Vergangenheit und seinen wichtigsten Erinnerungen konfrontiert.

Forever Ago erzählt eine emotionale Geschichte über zerbrochene Träume, Verlust und Reue. Gleichzeitig stehen aber auch Mut, Hoffnung und wahre Freundschaft im Mittelpunkt.

Während der Reise begegnet Alfred zahlreichen Charakteren mit eigenen Geschichten, Überzeugungen und Problemen. Die Entwickler versprechen eine vielschichtige Erzählung, die von professionellen Synchronsprechern zum Leben erweckt wird.