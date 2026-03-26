Forever Ago: Roadtrip-Abenteuer macht im Xbox Game Pass halt

Forever Ago erzählt die bewegende Reise von Alfred auf der Suche nach Erlösung in einem atmosphärischen Roadtrip-Abenteuer.

Im Einzelspieler-Abenteuer Forever Ago schlüpfen Spieler in die Rolle von Alfred, der nach einem tragischen Schicksalsschlag gen Norden aufbricht, um Antworten und Erlösung zu finden.

Die Reise führt durch vielfältige und liebevoll gestaltete Landschaften: von ruhigen Waldpfaden bis hin zu staubigen, von der Sonne verbrannten Wüsten. Unterwegs begegnet Alfred interessanten Charakteren, deren Geschichten, Überzeugungen und Kämpfe die emotionale Tiefe des Spiels ausmachen.

Renommierte Sprecher verleihen den Figuren Leben, während der Spieler die Begegnungen erlebt, Entscheidungen trifft und Freundschaften knüpft.

Ein besonderes Highlight ist Alfreds Kamera: Mit ihr hält der Spieler Momente fest, dokumentiert die Reise und löst kleine Umwelt-Puzzles. Diese Mechanik verbindet Erkundung mit kreativer Interaktion und verstärkt das Gefühl, Teil der Welt zu sein.

Neben diesen Erlebnissen taucht Alfred in eine bewegende Liebesgeschichte mit Audrey ein, deren emotionaler Verlauf Spieler über eine ganze Lebensspanne miterleben können. Die emotionale Untermalung liefert ein Original-Soundtrack von Clark Aboud (Slay the Spire, Kind Words).

Forever Ago verbindet eine tiefgehende Story mit atmosphärischer Erkundung und liebevollen Details, wodurch Spieler eine unvergessliche Reise voller Erinnerungen, Begegnungen und menschlicher Geschichten erleben.

Im Herbst 2026 erscheint Forever Ago für Xbox Series X|S und Xbox auf PC als Xbox Play Anywhere-Titel und ist ab dem Start im Xbox Game Pass verfügbar.