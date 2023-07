Forever Entertainment: CEO bestätigt ein weiteres Remake

Das Front Mission 1st Remake ist kaum auf dem Markt, da stellt sich natürlich die Frage, was Forever Entertainment als Nächstes machen möchte. In einem Interview mit der Famitsu, ließ der CEO des Studios, Zbigniew Dębicki sich dazu in die Karten schauen.

Dębicki spricht dabei auch von Spielen, die nicht nur aus dem japanischen Entwicklerbereich kommen. Erst vor kurzem kündigte das Studio das Remake zu Fear Effect an, welches unter dem Titel Fear Effect Reinvented veröffentlicht wird.

Auf die Frage ob es mehr Nicht-Japanische-Remakes geben wird, antwortete der CEO: „Im Moment arbeiten wir mit IP-Inhabern und ihren Teams daran, weiterhin Anpassungen an verschiedenen nicht-japanischen IP-Remakes vorzunehmen. Ich denke, die Zahl der ausländischen Remakes wird von hier aus zunehmen, aber ich persönlich bin ein Fan japanischer Spiele und möchte mehr und mehr japanische Remakes veröffentlichen.“ Dazu ergänzt er: „Nun, ich denke, dass wir noch in diesem Jahr ein neues Remake ankündigen können, also können sich die Spieler darauf freuen!“

Nach Remakes zu dem legendären Panzer Dragoon, The House of the Dead sowie Front Mission kann man gespannt sein, was und für welche Plattformen Forever Entertainment ankündigen möchte. Denn mit Spielen wie Front Mission 2 und 3 sowie Fear Effect Reinvented hat man bereits sehr starke Remakes in der Hand. Zum Remake von Fear Effect wurde es allerdings schnell still, als 2017 die letzten Ankündigungen rausgingen.