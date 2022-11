Forever Skies: Erscheint in der ersten Hälfte 2023

Das Team von „Far from Home“ hat angekündigt, dass sich die „Early Access“-Veröffentlichung ihres Science-Fiction-Survivalspiels Forever Skies von Winter 2022 in die erste Hälfte des Jahres 2023 verschieben wird.

Nachdem innerhalb einer Woche mehr als 80.000 Gamer die Demo von Forever Skies gespielt haben, erhielt das Team eine Welle von positiven und konstruktivem Feedback, das es nun „Early Access“-Veröffentlichung noch ins Spiel implementieren will.

Unten findet ihr einen ausführlichen Post mit den Details darüber, was das Team alles noch hinzufügt und warum. Der Post enthält zudem eine Reihe neuer Screenshots von einigen der Neuheiten, etwa dem nie zuvor veröffentlichten „Under the Dust“-Bereich, sowie einen Blick auf die weitreichenden individuellen Anpassungen und Baumöglichkeiten von Luftschiffen.

Kurz zusammengefasst: Fünf Kernbereiche wurden erweitert, zusätzlich zu den neuen Features für den „Early Access“.

„Unsere Vision, was die finale Spielversion einmal alles bieten soll, hat sich kaum verändert. Deutlich verschoben hat sich hingegen das Verhältnis zwischen dem, was wir jetzt gleich für den Early Access implementieren wollen und den Inhalten, die später als Update hinzukommen sollen. Wir waren völlig überwältigt von der Menge an Lob und Aufmerksamkeit, die unsere Demo erhielt, und daher möchten wir jetzt gleich von vornherein mehr Inhalt liefern. Das Team hat gemeinschaftlich entschieden, dass es mit einem umfangreicheren Early Access einen noch besseren ersten Eindruck hinterlassen will. Doch um das zu ermöglichen, brauchen wir mehr Zeit“, sagte Andrzej Blumenfeld, Leitung Gameplay bei Far From Home.

„Wir wissen, dass die erste Jahreshälfte 2023 keine sonderlich präzise Festlegung ist, aber es ist das Beste, auf das wir uns auch untereinander einigen konnten. Unser Entwicklungsteam wird ein genaues Datum für die Veröffentlichung festlegen, sobald jeder dort zufrieden ist mit dem, was wir zu bieten haben, statt dass wir einfach ein beliebiges Datum vorgeben und dann veröffentlichen, was halt bis dahin fertig wird“, fügte Pawel Jawor, Brand Manager bei Far From Home hinzu.