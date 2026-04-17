Forever Skies: Release für Xbox Series X|S erfolgt im Sommer

Beim Galaxies Showcase hat Far From Home die Veröffentlichung von Forever Skies für Xbox Series X|S offiziell bestätigt. Der Release soll im Sommer 2026 erfolgen und erweitert die bisherige Plattformverfügbarkeit des Spiels deutlich.

Ursprünglich erschien der Titel im April 2025 für PC sowie zeitexklusiv für PlayStation 5. Kurz nach dem Start konnte das Spiel bereits die Marke von 500.000 verkauften Einheiten überschreiten und zählt damit zu den erfolgreicheren Indie-Survival-Erlebnissen der letzten Zeit.

Mit der Xbox-Veröffentlichung geht zugleich eine weitere wichtige Erweiterung einher. Parallel erscheint die dritte und finale Episode der sogenannten „Echoes“-Update-Reihe, die seit längerer Zeit kontinuierlich neue Inhalte und Verbesserungen ins Spiel integriert. Diese Updates basieren stark auf Community-Feedback und erweitern sowohl Spielsysteme als auch Inhalte.

In Forever Skies übernehmen Spielende die Rolle von Wissenschaftlern, die in einer toxischen, postapokalyptischen Zukunft auf die Erde zurückkehren. Ziel ist es, ein Heilmittel für ein Virus zu finden, das die letzten Überreste der Menschheit bedroht. Dabei steht das Erkunden, Sammeln und Überleben im Mittelpunkt, während ein anpassbares Hightech-Luftschiff als zentrale Basis dient.

Das Spiel kann allein oder im Koop mit bis zu vier Personen gespielt werden.

Begleitend zur Ankündigung wurden zudem starke Preisaktionen gestartet. Sowohl die PC-Version auf Steam als auch die PS5-Fassung sind aktuell deutlich reduziert, wobei besonders die Deluxe Edition mit einem neuen Tiefpreis hervorsticht.

Abseits des Spiels wurde außerdem eine neue Merchandising-Kampagne gestartet. In Zusammenarbeit mit Makeship wird eine offizielle Plüschfigur eines freundlichen Insekten-Begleiters aus dem Spiel angeboten. Das Sammlerstück ist ab sofort für 29,99 US-Dollar zuzüglich Versand erhältlich und wurde nach erfolgreicher Vorphase nun für alle Interessierten freigeschaltet.