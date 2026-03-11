Forge of the Fae: Magische Keltenwelt lässt Spieler träumen

In einer Welt, die vom Irland des 19. Jahrhunderts inspiriert ist, tauchen die Spieler in Forge of the Fae in eine wunderschön gestaltete Geschichte ein, in der Menschen und Feen miteinander im Konflikt stehen.

Während eine uralte Macht erwacht und die Spannungen steigen, begleiten die Spieler die junge Erfinderin Fiora auf ihrer Reise, auf der sie die Geheimnisse ihrer Welt aufdeckt, ein komplexes Rätsel löst und entdeckt, wer sie werden kann. Die getroffenen Entscheidungen beeinflussen den Ausgang der Geschichte, sodass die Spieler die Richtung der Handlung selbst bestimmen und ein persönlicheres Erlebnis schaffen können.

Die Entwicklung des JRPGs Forge of the Fae macht stetige Fortschritte und das Spiel sieht von Woche zu Woche besser aus, sagen die Entwickler. Jetzt wollen Publisher Deck13 Spotlight und Entwickler Datadyne ein Update über den aktuellen Status geben und einen wichtigen Meilenstein verkünden – besonders für jene, die das Spiel während seiner Zeit auf Kickstarter unterstützen.

Noch während ihr diese Worte lest, wird die Alpha-Version an eine gewisse Anzahl an Kickstarter-Unterstützern verteilt, die erstmals in das erste Drittel des vom Irland des 18. Jahrhunderts inspirierten Spiels schauen können.

Um diesen Meilenstein gebührend zu feiern, wurde ein komplett neuer Trailer vorbereitet, welcher zahlreiche neue Gegner, Bosskämpfe und magische Attacken zeigt. Und einen ersten Austausch auf einen der fantastischen Combat-Tracks. Und da ist sogar noch mehr, wenn ihr ganz genau zuhört.

Forge of the Fae: Inspiriert von klassischen JRPGs bietet Forge of the Fae ein komplexes rundenbasiertes Kampfsystem, in dem Strategie eine entscheidende Rolle spielt. Die Spieler müssen das „ARC-Kristall-System“ und das „Adrenalin-System“ meistern, die vielseitige, anpassbare Zaubersprüche und Fähigkeiten bieten und den Kämpfen Tiefe und Spannung verleihen. Neben der Action regen komplexe Rätsel, die über die ganze Welt verstreut sind, zum Erkunden an und belohnen die Spieler mit mächtigen Gegenständen und versteckten Geschichten.

Forge of the Fae wird 2027 für PC und Konsolen erscheinen. Eine kostenlose Demo ist über Steam verfügbar.