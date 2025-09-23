Forgive Me Father 2: Lovecraft-Horror in Comic-Optik ab heute erhältlich

Lovecraft-Horror in Comic-Optik – Forgive Me Father 2 ab sofort für PS5 und Xbox Series X|S verfügbar!

Forgive Me Father 2 ist ab sofort für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Mit seinem einzigartigen Comic-Look und einem unverwechselbaren Lovecraft-Horror bietet das Spiel eine intensive Mischung aus klassischem First-Person-Shooter-Gameplay und düsteren kosmischen Albträumen.

Spieler tauchen in eine Welt voller Tentakel, Monster und grotesker Waffen ein, die bekannte Feuerkraft wie doppelläufige Schrotflinten mit alptraumhaften organischen Designs verbinden.

Forgive Me Father 2 überzeugt mit handgezeichnetem Grafikstil, atmosphärischen Lichteffekten und einem blutgetränkten Comic-Design, das jede Szene wie eine Seite aus einem düsteren Graphic Novel wirken lässt.

Euch erwartet ein Arsenal an vielfältigen Waffen, die mit mächtigen Variationen für maximale Zerstörung sorgen. Gleichzeitig stellt der Wahnsinn nicht nur eine Bedrohung, sondern auch eine Quelle neuer Fähigkeiten dar, die euch helfen, immer stärkere Gegnerwellen zurückzuschlagen.

Der actiongeladene Soundtrack mit harten Gitarrenriffs und treibenden Drums verstärkt die dichte Atmosphäre des Spiels und sorgt für zusätzliche Intensität. Während Konsolenspieler ab heute loslegen können, profitieren PC-Spieler im Rahmen des Boomstock 2025 von attraktiven Rabatten. Eine Version für Nintendo Switch ist ebenfalls geplant.