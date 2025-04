Forgive Me Father 2: Release für Konsolen im Herbst 2025

Autor:, in / Forgive Me Father 2

Forgive Me Father 2 wird im Herbst auch auf Konsolen ballern, ein neuer Trailer hält für Lovecraft-Fans frische Eindrücke bereit.

Fulqrum Publishing und Entwickler Byte Barrel freuen sich, bekannt zu geben, dass ihr Lovecraft-Shooter Forgive Me Father 2 im Herbst 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen wird.

Forgive Me Father 2 wurde ursprünglich exklusiv für PC veröffentlicht und ist ein Shooter, der sich von verschiedenen FPS-Subgenres inspirieren lässt, darunter klassische Boomer-Shooter wie Quake und Doom.

Kombiniert mit modernen Mechaniken, einem einzigartigen visuellen Stil und der Unreal Engine 5-Technologie bietet Forgive Me Father 2 einen actiongeladenen Liebesbrief an alle FPS-Fans, in dem Retro auf Moderne trifft.