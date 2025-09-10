Forgive Me Father 2: Release-Termin im September verkündet

Forgive Me Father 2 erscheint auf Playstation 5 und Xbox Series X|S als Teil von Boomstock 2025!

Fulqrum Publishing und Entwickler Byte Barrel freuen sich, ankündigen zu können, dass der von Kritikern gefeierte Lovecraft-Shooter Forgive Me Father 2 am 23. September 2025 auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird – die Veröffentlichung für Nintendo Switch folgt später!

Nach seinem äußerst erfolgreichen Start exklusiv auf dem PC ist dieser beliebte FPS im Retro-Stil nun bereit, sich seinem Vorgänger anzuschließen und seine einzigartige Mischung aus kosmischem Horror und intensiver Action einem neuen Publikum von Konsolenspielern zugänglich zu machen.

Forgive Me Father 2 ist eine Mischung aus klassischem Boomer-Shooter, verschmolzen mit modernen Mechaniken und angetrieben von der Unreal Engine 5-Technologie. Die Spieler betreten erneut eine Welt, die von kosmischem Terror heimgesucht wird, bewaffnet mit einem Arsenal an verheerenden Waffen und göttlichen Kräften.

Zusammen mit dem Konsolendebüt können PC-Spieler den Wahnsinn mit einem großartigen Angebot im Rahmen des bevorstehenden Boomstock 2025-Events erleben, dem jährlichen digitalen Festival für Boomer-Shooter-Fans auf Steam, das eine Menge anderer verrückter Angebote, Ankündigungen und Neuigkeiten bereithält.

  1. Rotten 69525 XP Romper Domper Stomper | 10.09.2025 - 12:22 Uhr

    Danke für die Info 😅✌🏻 is direkt auf die Liste gewandert. Sieht nach Spaß aus 🐙

  4. Robilein 1151670 XP Xboxdynasty Legend Gold | 10.09.2025 - 12:32 Uhr

    Den Vorgänger im Sale gekauft, immer noch nicht gespielt 🤣🤣🤣

    Setting ist auf jeden Fall wieder sehr interessant.

  5. Alarith 18650 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 10.09.2025 - 13:30 Uhr

    Schaut interessant aus. Habs mal auf die Wunschliste gepackt

