Formula Legends: Deluxe Edition bündelt über 75 Jahre Rennsport in einem Paket

Die Formula Legends Deluxe Edition bündelt das Hauptspiel mit neun DLCs und zusätzlichen Strecken, Herausforderungen sowie Zeitrennen.

Mehr als 75 Jahre Formel-Rennsport stecken in der Formula Legends Deluxe Edition, die am 27. Juli 2026 veröffentlicht wurde. Das Komplettpaket von Entwickler und Publisher 3DClouds kombiniert das vollständige Hauptspiel mit neun DLCs und den derzeit verfügbaren Zusatzinhalten.

Im Mittelpunkt steht die Entwicklung des Formel-Rennsports über mehrere Epochen hinweg. Spieler treten mit Fahrzeugen verschiedener Ären an und fahren auf unterschiedlichen Streckenvarianten, deren Layouts sich im Laufe der Jahrzehnte verändern.

Die Deluxe Edition richtet sich damit an Spieler, die Formula Legends mit den bislang veröffentlichten Erweiterungen in einem Paket erleben möchten.

Neun DLCs und zusätzliche Strecken

Neben dem vollständigen Formula Legends-Hauptspiel sind alle aktuell verfügbaren DLC-Pakete enthalten.

Das Gesamtpaket umfasst:

Formula Legends

alle derzeit verfügbaren DLC-Pakete

zusätzliche klassische Strecken

weitere Layout-Variationen

erweiterte Modi

zusätzliche Herausforderungen

weitere Zeitrennen

Spieler können sich auf die Jagd nach Bestzeiten konzentrieren oder ihre Karriere durch die unterschiedlichen Epochen des Rennsports verfolgen.

Durch die verschiedenen Streckenvarianten ändern sich dabei nicht nur die Fahrzeuge, sondern auch die Bedingungen auf den Rennkursen.

Weitere DLCs bleiben möglich

Die Deluxe Edition beinhaltet sämtliche Zusatzinhalte, die zum aktuellen Zeitpunkt für Formula Legends veröffentlicht wurden.

3DClouds weist allerdings ausdrücklich darauf hin, dass damit nicht zwangsläufig das Ende der zusätzlichen Inhalte erreicht ist. Weitere DLCs können zukünftig separat veröffentlicht werden und wären entsprechend nicht automatisch Bestandteil des aktuellen Pakets.

Die Formula Legends Deluxe Edition ist seit dem 27. Juli 2026 erhältlich und bietet das Hauptspiel zusammen mit neun DLCs sowie den bislang veröffentlichten zusätzlichen Inhalten in einem Paket.