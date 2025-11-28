Formula Legends: Drei neue Flitzer im Pioneer Pack

3DClouds hat für seinen Arcade-Racer Formula Legends einen neuen Premium-DLC veröffentlicht, der ab sofort für Xbox erhältlich ist.

Das Pioneer Pack für €3,99 enthält drei neue Fahrzeuge, die von wichtigen Kreationen der Motorsportgeschichte inspiriert sind.

Erlebt drei legendäre Maschinen, die Geschwindigkeit, Design und Technik neu definiert haben. Vom goldenen Zeitalter des Rennsports bis hin zur modernen Ära der Präzisionsleistung – diese Autos treten nicht nur gegeneinander an, sondern erzählen die Geschichte des technischen Fortschritts selbst.

Enthaltene Autos:

Mclauden MID 70

Es schien gebaut zu sein, um die Sonne zu jagen. Sein goldener Körper reflektierte jeden Strahl, und sein Herz pulsierte in einem gleichmäßigen, menschenähnlichen Rhythmus. Es rannte nicht, um zu gewinnen, sondern um in Bewegung zu sein – ein Symbol für das reine Gleichgewicht zwischen Licht und Geschwindigkeit.

Tram Tram Late 60

Roh und unverzichtbar, aus Kraft und Klang gemacht. Jede Kurve erzählte die Geschichte einer mechanischen Legende, die geboren wurde. Er strebte nicht nach Perfektion, sondern nach der Wahrheit der Geschwindigkeit – und sein gewagtes Design führte Ideen ein, die den Motorsport für immer verändern sollten.

Gass Mid 20

Eine Kraft aus Stahl und Karbon, angetrieben von dem Geist der Herausforderung. Jedes Teil schien mit Stolz und Entschlossenheit gemeißelt zu sein und das Brüllen endloser Autobahnen und rasender Herzen widerzuspiegeln. Kühn in der Linie, wild im Herzen und frei in der Seele.

3DClouds wird Formula Legends weiterhin mit wichtigen neuen Inhalten und Funktionen ausstatten, darunter neue Mehrspielerfunktionen, die 2026 eingeführt werden sollen.