Formula Legends: Erlebt Motorsportgeschichte im Arcade-Rennspiel

Das italienische Studio 3DClouds freut sich, mit Formula Legends ein brandneues Rennspiel zu enthüllen, das der weltweit beliebtesten Motorsportserie nachempfunden ist. Es soll noch in diesem Jahr für Nintendo Switch, Xbox Series S|X, Xbox One, PlayStation 4|5 und PC (Steam, Epic Games Store) erscheinen.

Formula Legends ist ein Rennspiel, das perfekt die Zugänglichkeit von Arcade-Spielen mit den strategischen Feinheiten des Wettkampf-Motorsports verbindet: Reifenverschleiß, Benzinverbrauch, Einfädeln von Rennlinien, Schadenssimulation und wechselhaftes Wetter sind nur einige der Elemente, die das Gameplay von Formula Legends von Moment zu Moment herausfordernd, unvorhersehbar und vor allem unterhaltsam machen.

Fahrt mit originalgetreuen Nachbildungen einiger der kultigsten Rennwagen auf Strecken, die von den Lieblingsorten der Fans inspiriert wurden.

3DClouds entwickelt Formula Legends mit großer Leidenschaft und Ehrfurcht vor dem Motorsport und hat dabei sowohl die Fans etablierter Rennspiele als auch diejenigen im Blick, die sich zum ersten Mal in ein virtuelles Cockpit setzen.

„In unserem Büro, das nur einen Katzensprung von Monza entfernt ist, sitzen einige der größten Motorsportfans der Welt, und so war es für uns alle eine große Freude, unsere unbändige Leidenschaft und unser Fachwissen in dieses Spiel einfließen zu lassen. Wir hoffen, dass die Fans von Formula Legends begeistert sein werden und dass wir dazu beitragen können, die Renaissance des Arcade-Rennsports wieder in Gang zu bringen.“

„Schnell fahren und Spaß haben ist ein Mantra, das die Entwicklung dieses Spiels vom ersten Tag an angetrieben hat“, sagt Francesco Bruschi, CEO von 3DClouds. „Wir haben schon viele Rennspiele entwickelt (von Xenon über Paw Patrol Karts bis hin zu Hot Wheels Monster Trucks und mehr), aber Formula Legends ist eine echte Liebesarbeit.“

Funktionen von Formula Legends:

Fahrt durch die Zeit – Schlüpft in das Cockpit von legendären Autos aus Jahrzehnten der Motorsportgeschichte. 16 einzigartige Modelle, jedes mit 7 verschiedenen Lackierungen, die an die kultigsten Teams aller Zeiten erinnern, ergeben insgesamt 112 Fahrzeuge zum Erleben.

Ikonische Rennstrecken, neu interpretiert – Fahrt über 14 Rennstrecken, die von historischen Rennstrecken inspiriert sind, die sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt haben. Von sonnenüberfluteten Jachthäfen bis hin zu weitläufigen Erhebungen – diese Strecken vereinen Nostalgie mit einem frischen Twist.

Meistert jedes Element – Regengetränkter Asphalt, strategische Boxenstopps und wechselnde Epochen verlangen mehr als nur Geschwindigkeit. Verfeinert eure Renntechnik, vom Batteriemanagement bis zum Windschattenfahren, und jagt die perfekte Runde.

Legenden hinter dem Lenkrad – Jede Ära hat ihre Helden. Im Spiel gibt es über 200 fiktive Fahrer, die von realen Ikonen inspiriert sind, jeder mit eigenem Helm und besonderen Fähigkeiten: Reifenflüsterer, Meister des nassen Wetters und Strategen des Boxenstopps. Ihre Stärken könnten der Schlüssel zum Sieg sein.

Eine Reise durch die Renngeschichte – Der Story-Modus lädt ein, die entscheidenden Momente des Formelrennsports noch einmal zu erleben. Tretet in epochenbasierten Meisterschaften an, meistert legendäre Autos und tragt euren Namen in die Geschichte ein.

Anpassungen und Wettkämpfe – Erstellt eure eigenen Rennen und Meisterschaften, klettert in Time Attack in der Weltrangliste nach oben und personalisiert euren Wagen mit Modding-Unterstützung – von Lackierungen über Helme bis hin zu Sponsoren an der Strecke.