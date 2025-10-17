Formula Legends: Erster DLC ab 23. Oktober und neues Handling-Update jetzt live!

3DClouds‘ gefeierter Arcade-Racer Formula Legends (PC, Xbox Series X|S, PlayStation, Nintendo Switch) wird mit der Veröffentlichung des brandneuen Premium-DLC-Pakets „Raw Power“ am 23. Oktober für Konsolen und PC noch schneller werden.

Der exklusive neue Trailer, der auf dem IGN Fan Fest: 2025 – Fall Edition uraufgeführt wurde, zeigt diese wunderschönen neuen Fahrzeuge in Aktion: