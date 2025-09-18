Formula Legends: Formel-Eins-Geschichte neu interpretiert

3DClouds veröffentlicht heute das Sim-Cade-Rennspiel Formula Legends offiziell für PC, Xbox Series X|S, PlayStation 4|5 und Nintendo Switch

Formula Legends kostet 19,99 € und emuliert auf spielerische Weise die letzten 60 Jahre des weltweit führenden Open-Wheel-Motorsports, bei dem die Fahrer einige der berühmtesten Strecken der Welt in Angriff nehmen, die für rasante Rad-an-Rad-Wettkämpfe neu gestaltet wurden.

Anlässlich der Veröffentlichung hat 3DClouds einen brandneuen Trailer veröffentlicht, der neue Gameplay-Aufnahmen, historische Autos, Strecken und mehr zeigt.

Formula Legends zeichnet sich durch arcadeähnliche Zugänglichkeit, farbenfrohe Grafiken und reizvoll neu interpretierte historische und moderne Fahrzeuge aus, aber hinter seiner attraktiven Fassade verbirgt sich ein tiefgreifendes, von Simulationsspielen inspiriertes Gameplay, das Reifenverschleiß, Kraftstoffverbrauch, Streckenentwicklung, Schadenssimulation und wechselnde Wetterbedingungen berücksichtigt.

Die leicht zu erlernende, aber schwer zu meisternde Philosophie prägt jeden Aspekt von Formula Legends mit mehreren Schwierigkeitsstufen, anpassbaren Renndauern und verschiedenen Fahrhilfen, mit denen die Spieler das Erlebnis nach ihren Wünschen gestalten können.

Der erfrischende Ansatz von Formula Legends im Motorsport hat seit seiner Ankündigung Anfang dieses Jahres eine große Anhängerschaft gefunden – mit über 200.000 Demo-Downloads und über 100.000 Wunschlisten auf Steam, Epic Games Store, PlayStation Network, Xbox Store und Nintendo eShop.

„Wir alle haben unser Herzblut in die Entwicklung von Formula Legends gesteckt“, sagte Francesco Bruschi, CEO von 3DClouds. „Wir sind überwältigt von den positiven Reaktionen der Medien, Content-Ersteller und Spieler auf das Spiel. Der Start ist für uns nur der nächste Schritt.“ „Wir haben Formula Legends so konzipiert, dass es vollständig modifizierbar ist – vom kleinsten Logo im Spiel bis hin zu ganzen Automodellen und mehr“, fügte Bruschi hinzu. „Die PC-Version von Formula Legends lässt sich leicht dekompilieren und neu kompilieren, sodass die Community nach Belieben modifizieren, optimieren und erstellen und ihre Ergebnisse mit anderen teilen kann. Wir sind schon sehr gespannt darauf, was sie erschaffen werden!“

3DClouds hat eine detaillierte Roadmap für Formula Legends nach der Veröffentlichung veröffentlicht, die drei neue DLCs in Entwicklung sowie eine brandneue historische Ära bestätigt, zusammen mit vielen Verbesserungen und Ergänzungen zum Kernspiel als Reaktion auf das Feedback der Fans.