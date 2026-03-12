Formula Legends: Großes Update bringt neue Ära und neue Herausforderungen

Formula Legends erhält heute ein umfangreiches Inhalts‑Update mit neuen Autos, Strecken, Modi und einem frischen Season‑Pack.

3DClouds hat heute ein gewaltiges Update für sein beliebtes Racing‑Indie Formula Legends veröffentlicht.

Der Mix aus Arcade‑Feeling und Sim‑Anspruch hat seit dem Launch im September eine treue Fangemeinde auf PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch aufgebaut – und wird seitdem regelmäßig mit neuen Features, Fahrzeugen und Verbesserungen versorgt.

Das neue Update ist ab sofort für PC, PlayStation und Xbox verfügbar. Nintendo‑Spieler müssen sich noch bis später im Monat gedulden. Neben kostenlosen Inhalten gibt es auch ein neues Premium‑DLC‑Paket.

Kostenloses Update bringt zwei neue Fahrzeuge und eine neue Strecke

Mit dem heutigen Patch erweitert 3DClouds das Spiel um ein modernes Late‑2020s‑Rennfahrzeug, das sich an aktueller Open‑Wheel‑Technologie orientiert. Das Auto bringt neue Herausforderungen wie Batteriemanagement, Boost‑Einsatz und das Umschalten zwischen Low‑Downforce‑Modus (A) und High‑Downforce‑Modus (B) mit.

Das Update steht im Zeitfahren und im Custom‑Modus zur Verfügung.

Dazu gesellt sich ein klassisches Fahrzeug aus den späten 1950er‑Jahren, das Spielern erlaubt, die Anfänge des Motorsports direkt mit der modernen Technik zu vergleichen. Passend dazu gibt es eine neue späte‑50er‑Meisterschaft, neue Teams, neue Fahrer und eine Vintage‑Variante des „Temple of Speed“. Diese Konfiguration setzt auf extreme Steilkurven und authentische Herausforderungen der damaligen Ära.

Mit diesen Ergänzungen deckt Formula Legends nun über 70 Jahre Open‑Wheel‑Geschichte ab – verteilt auf 19 Epochen, 14 Locations und 33 Streckenvarianten.

Neues Premium‑DLC: Late 2020s Season Pack

Wer tiefer in die moderne Ära eintauchen möchte, kann das neue Late‑2020s‑Season‑Pack erwerben. Das DLC kostet £4.99 / €4,99 / $5.99 und erweitert das Spiel um:

7 neue Teams

14 Fahrer mit individuellen Helmen

16 neue Lackierungen

Eine neue Story‑Mode‑Meisterschaft

Aktualisierte Saisonregeln

Eine neue Strecke: Aserbaidschan

Der neue Kurs soll selbst erfahrene Fahrer fordern – mit schnellen, flüssigen Passagen, technischen Abschnitten und langen Geraden, die präzises Energiemanagement verlangen.

3DClouds bestätigt außerdem, dass Formula Legends weiter ausgebaut wird. Zum einjährigen Jubiläum im September soll das Spiel noch mehr Features erhalten. Derzeit arbeitet das Team aktiv an einem Online‑Multiplayer‑Modus, der in den kommenden Monaten vorgestellt werden soll.