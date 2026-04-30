Formula Legends: Neuer Formel-E DLC bringt alle Teams, Fahrer und Strecken ins Spiel

Die Erweiterung Formula E: Electric Evolution für Formula Legends ist ab sofort als Premium‑DLC (7,99€) für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S und PC erhältlich. Das unabhängige Entwicklerstudio 3DClouds bestätigt den Release und hebt die enge Zusammenarbeit mit der ABB FIA Formula E World Championship hervor.

Die Erweiterung umfasst sämtliche Hersteller, Fahrer, Teams und Fahrzeuge der offiziellen Serie sowie eine Auswahl lizenzierter Strecken, darunter Miami, Berlin, Tokyo, London, São Paulo und Shanghai. Spieler:innen erleben die komplette zwölfjährige Entwicklung der Formel E, inklusive GEN1, GEN2 und GEN3 Evo.

In einem Statement erklärt 3DClouds‑CEO Francesco Bruschi:„Formula E ist der erste vollständig lizenzierte Inhalt in Formula Legends, und mit einem so prestigeträchtigen und hilfsbereiten Partner zusammenzuarbeiten, war durchweg eine Freude. Die GEN3‑Evo‑Autos und offiziellen Fahrer in unserem Indie‑Sim‑Cade‑Spiel zu sehen, ist einfach fantastisch, und wir können es kaum erwarten, es mit unserer großartigen Community zu teilen.“

Die Erweiterung bietet eine vollständige offizielle Formula‑E‑Erfahrung mit allen Teams und Fahrern, darunter Andretti Formula E, Citroen Racing, CUPRA Kiro, DS Penske, Envision Racing, Jaguar TCS Racing, Lola Yamaha ABT Formula E Team, Mahindra Racing, Nissan Formula E Team und Porsche Formula E Team, jeweils mit ihren Lackierungen und Sponsoren.

Alle sechs neuen Strecken wurden detailgetreu umgesetzt – von den langen Geraden und breiten Kurven des Berlin Tempelhof‑Kurses bis zur Indoor‑/Outdoor‑Herausforderung des London E‑Prix. Zu den Fahrzeugen gehören alle drei Generationen der Formel‑E‑Autos, jeweils mit eigenen Chassis‑Eigenschaften, Handling‑Profilen, Batteriemanagement sowie Beschleunigungs‑ und Verzögerungswerten.

Neue Gameplay‑Mechaniken wie ATTACK MODE, PIT BOOST, detailliertes Batteriemanagement pro Runde und Double‑Header‑Rennwochenenden sollen das Rennerlebnis möglichst authentisch abbilden. Der ATTACK MODE ermöglicht es, die Batterie für eine begrenzte Anzahl an Einsätzen pro Rennen zu überladen, indem die vorgegebene Attack Zone abseits der Ideallinie durchfahren wird – ein zentrales Element, um um den Sieg zu kämpfen.