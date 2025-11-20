Formula Legends: Neues Update mit Tech Power DLC jetzt verfügbar

Das beliebte Arcade-Rennspiel Formula Legends (PC, Xbox Series X|S, PlayStation, Nintendo Switch) von 3DClouds feiert heute die Veröffentlichung des regelbrechenden Download-Inhaltspakets „Tech Power“, dessen Designs von legendären technischen Meisterleistungen aus der Vergangenheit des Rennsports inspiriert sind.

Dieser neue Premium-Inhalt ergänzt ein umfangreiches kostenloses Update, das Formula Legends um eine Reihe neuer Funktionen und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit erweitert und damit direkt auf das Feedback der Fans reagiert.

Jedes Auto im Tech Pack (Preis: 3,99 £ / 3,99 $ / 3,99 €) lässt historische Momente des Motorsports wieder aufleben, in denen Kreativität und Technik über das Übliche hinausgingen.

Ob radikale Aerodynamik, experimentelle Traktionssysteme oder perfekte Präzision der späten 90er Jahre – diese Autos wurden gebaut, um alles in Frage zu stellen, was wir über den Rennsport zu wissen glaubten. Das Tech Pack ist ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich, für Nintendo Switch wird der DLC nächsten Monat verfügbar sein.