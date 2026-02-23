Formula Legends: Physische Legacy Edition ab Juni im Handel

Der stilisierte Retro‑Racer Formula Legends erscheint mit allen DLCs und exklusiven Sammlerbeigaben in physischer Form.

Microids veröffentlicht den von 3DClouds entwickelten Racer Formula Legends auch in einer physischen Fassung und richtet sich damit besonders an Fans und Sammler.

Das Spiel versteht sich als Hommage an die goldene Ära des Motorsports und kombiniert eine stilisierte Optik mit einem zugänglichen, auf Fahrspaß fokussierten Gameplay. Story‑Modus, Time Attack und Online‑Multiplayer sollen ein breites Spektrum an Rennspiel‑Erlebnissen abdecken.

Spieler durchlaufen mehrere Jahrzehnte des Motorsports – von den 1960ern bis heute – und fahren 16 Wagen, die realen Vorbildern nachempfunden sind. Dazu kommen 14 Strecken, die historische Orte aufgreifen und sich im Laufe der Zeit verändern.

Jede Epoche bringt zudem ihre eigenen fiktiven Fahrer mit, die an reale Legenden angelehnt sind und individuelle Stärken wie Regenkönner, Reifenflüsterer oder Boxenstrategen mitbringen.

Formula Legends unterstützt sowohl Arcade‑Handling als auch eine realistischere Fahrweise und verlangt Streckenkenntnis, schnelle Reaktionen und kühlen Kopf.

Die Formula Legends – Legacy Edition erscheint am 4. Juni 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X und Nintendo Switch und umfasst das vollständige Spiel, alle acht DLCs sowie zusätzliche physische Sammlerstücke wie Lithografien und ein Poster.