Formula Legends: Physische Legacy Edition ab Juni im Handel

Microids veröffentlicht den von 3DClouds entwickelten Racer Formula Legends auch in einer physischen Fassung und richtet sich damit besonders an Fans und Sammler.
Das Spiel versteht sich als Hommage an die goldene Ära des Motorsports und kombiniert eine stilisierte Optik mit einem zugänglichen, auf Fahrspaß fokussierten Gameplay. Story‑Modus, Time Attack und Online‑Multiplayer sollen ein breites Spektrum an Rennspiel‑Erlebnissen abdecken.
Spieler durchlaufen mehrere Jahrzehnte des Motorsports – von den 1960ern bis heute – und fahren 16 Wagen, die realen Vorbildern nachempfunden sind. Dazu kommen 14 Strecken, die historische Orte aufgreifen und sich im Laufe der Zeit verändern.
Jede Epoche bringt zudem ihre eigenen fiktiven Fahrer mit, die an reale Legenden angelehnt sind und individuelle Stärken wie Regenkönner, Reifenflüsterer oder Boxenstrategen mitbringen.
Formula Legends unterstützt sowohl Arcade‑Handling als auch eine realistischere Fahrweise und verlangt Streckenkenntnis, schnelle Reaktionen und kühlen Kopf.
Die Formula Legends – Legacy Edition erscheint am 4. Juni 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X und Nintendo Switch und umfasst das vollständige Spiel, alle acht DLCs sowie zusätzliche physische Sammlerstücke wie Lithografien und ein Poster.
Taugt das was ? Hab das in den Favoriten aber keine Ahnung ob ich zuschlagen soll
Weiß es auch nicht. Es gab mal eine Demo, aber die habe ich verpasst und ich bin skeptisch, ob das Ding wirklich Spaß macht. Und skeptisch, wieso die Demo überhaupt wieder entfernt wurde.
Trailer angeschaut, wirkt sympathisch. Kurz in die Beschreibung vom Spiel gelinst. Kein lokaler Multiplayer. Mal wieder kein Kauf von mir.
Warum haben SOLCHE Spiele keinen Splitscreen Modus mehr?! Das war früher absoluter Standard und mir kann zumindest bei dem Game jetzt doch keiner erzählen, dass die Hardware das nicht stemmen würde. 🤮
Falls jemand von Euch gute Tipps für Arcade Racer mit Splitscreen auf der XBox Plattform hat, bitte her damit. Ich bin da immer auf der Suche danach. 😁
Verstehe ich auch nicht mit dem lokalen Multiplayer. Gerade so ein Spiel schreit doch danach.
Erinnert mich etwas an eine Mischung aus einem Arcaderacer und F1Race Stars, was gerade in lokalen Multiplayer echt lustig war. Sehe auch bei einem etwas mehr auf Realität setztenden Arcaderacer durchaus Potenzial.
Sieht doch ganz nett aus, wirklich toll für Sammler.
Sagt mir überhaupt nichts ist aber auch nicht mein Genre