Formula Legends: Raw Power Pack Launch Trailer gibt Vollgas

Der neue DLC für Formula Legends lässt Motorsport-Geschichte mit Jorsey, Superbows und Beta Borneo wieder aufleben.

Mit dem Raw Power Car Pack erweitert Formula Legends seine Fahrzeugauswahl um drei beeindruckende Neuzugänge, die von ikonischen Epochen des Motorsports inspiriert sind. Das DLC bietet Spielerinnen und Spielern die Möglichkeit, mit Fahrzeugen aus verschiedenen Jahrzehnten in packende Rennen zu starten und die Entwicklung des Rennsports hautnah zu erleben.

Der Jorsey steht für das elegante Design und die technische Raffinesse der frühen 1990er-Jahre. Der Superbows bringt den Geist der späten 1970er-Jahre zurück, als mutige Ingenieurskunst und experimentelle Aerodynamik den Motorsport prägten. Abgerundet wird das Paket durch den Beta Borneo, einen modernen Rennwagen aus den 2020er-Jahren, der neueste Technologien und höchste Performance miteinander vereint.

Mit dem Raw Power Car Pack feiert Formula Legends die Vielfalt und Innovation der Rennsportgeschichte und bietet Fans die Möglichkeit, drei ikonische Ären auf der Strecke zu erleben.