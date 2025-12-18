Formula Legends: Update startet heute, plus Roadmap für 2026

3DClouds freut sich, die Veröffentlichung eines umfangreichen Updates für sein Sim-Cade-Rennspiel Formula Legends bekannt zu geben, das über 70 Jahre Motorsportkultur feiert und nachahmt.

Das Update für PC-, Xbox- und PlayStation-Plattformen bringt zahlreiche Verbesserungen für das Kernspiel und die Veröffentlichung von zwei neuen Premium-Inhaltspaketen zum Download. Nintendo Switch wird diese neuen Inhalte im Laufe dieses Monats erhalten.

Das neue Early 2010s Season Pack (zum Preis von 4,99 £ / 4,99 € / 4,99 $) enthält zwei neue Autos, neue Teams, neue Fahrer und neue Szenarien, die spielerisch von der Turbo-Hybrid-Ära des Motorsports inspiriert sind und vollständig in die Einzelspieler-Kampagne von Formula Legends integriert sind.

Im nächsten Jahr wird Formula Legends mit neuen herunterladbaren Inhalten, neuen Saisons, neuen Streckenpaketen und der ersten offiziell lizenzierten Meisterschaft, die jemals zum Spiel hinzugefügt wurde, noch weiter expandieren.