Formula Legends: Update startet heute, plus Roadmap für 2026

16 Autor: , in News / Formula Legends
Übersicht
Image: 3DClouds

Neues Formula Legends-Update startet heute, plus Roadmap für 2026 enthüllt!

3DClouds freut sich, die Veröffentlichung eines umfangreichen Updates für sein Sim-Cade-Rennspiel Formula Legends bekannt zu geben, das über 70 Jahre Motorsportkultur feiert und nachahmt.

Das Update für PC-, Xbox- und PlayStation-Plattformen bringt zahlreiche Verbesserungen für das Kernspiel und die Veröffentlichung von zwei neuen Premium-Inhaltspaketen zum Download. Nintendo Switch wird diese neuen Inhalte im Laufe dieses Monats erhalten.

Das neue Early 2010s Season Pack (zum Preis von 4,99 £ / 4,99 € / 4,99 $) enthält zwei neue Autos, neue Teams, neue Fahrer und neue Szenarien, die spielerisch von der Turbo-Hybrid-Ära des Motorsports inspiriert sind und vollständig in die Einzelspieler-Kampagne von Formula Legends integriert sind.

Im nächsten Jahr wird Formula Legends mit neuen herunterladbaren Inhalten, neuen Saisons, neuen Streckenpaketen und der ersten offiziell lizenzierten Meisterschaft, die jemals zum Spiel hinzugefügt wurde, noch weiter expandieren.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Formula Legends

16 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Hammerlore 21180 XP Nasenbohrer Level 1 | 18.12.2025 - 13:01 Uhr

    Da hab ich ja noch nie was von gehört. Sehe gerade, dass es im Sale ist. Mal schauen, was YT dazu sagt

    0
  4. DungeonKeeper78 27400 XP Nasenbohrer Level 3 | 18.12.2025 - 13:18 Uhr

    Der Release ist an mir vorbeigegangen. Nachher bei Steam die Demo laden und schauen wie das Spiel ist.

    0

Hinterlasse eine Antwort