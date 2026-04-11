Formula Legends: Zeigt jetzt Iconic Tracks DLC mit drei bekannten Rennstrecken

Formula Legends erhält ein neues Update und bringt mit dem Iconic Tracks Pack zusätzliche Inhalte ins Spiel. Im Mittelpunkt stehen drei bekannte Rennstrecken, die über mehrere Epochen hinweg spielbar sind.

Mit dem Paket werden die Strecken Österreich, Malaysia und Bahrain integriert. Dabei decken die Inhalte verschiedene Zeitabschnitte ab, wodurch sich unterschiedliche Varianten und Fahrbedingungen ergeben. Österreich ist in Vintage-, Classic- und Modern-Versionen enthalten, während Malaysia in Classic- und Modern-Ausführungen verfügbar ist. Bahrain wird in einer modernen Variante umgesetzt.

Neben den neuen Strecken erweitert das Pack auch die spielerischen Möglichkeiten. Spieler können sich in neuen Karriere-Herausforderungen beweisen, Zeitrennen absolvieren und ihre Leistungen in Bestenlisten vergleichen. Dadurch wird das bestehende Gameplay gezielt ergänzt und um zusätzliche Ziele erweitert.

Durch die Kombination aus historischen und modernen Streckenvarianten entsteht mehr Abwechslung auf der Strecke. Unterschiedliche Layouts und Fahrstile sorgen dafür, dass jede Epoche eigene Anforderungen stellt und das Fahrerlebnis variiert.