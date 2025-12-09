Fort Solis: Sci-Fi-Thriller im Xbox Store gelistet

Das Sci-Fi-Thriller-Spiel Fort Solis ist überraschend im Microsoft Store für Xbox Series X|S aufgetaucht.
Eine offizielle Ankündigung seitens der Entwickler oder des Publishers gibt es bislang nicht, doch die Listung deutet klar darauf hin, dass eine Veröffentlichung für die aktuelle Xbox-Generation bevorstehen könnte.
Ursprünglich erschien Fort Solis im August 2023 für PC und PlayStation 5 und überzeugte mit seiner cineastischen Erzählweise, psychologischem Horror und einer intensiven Atmosphäre, die eher auf Spannung und Storytelling als auf klassische Action setzt.
Die mögliche Erweiterung auf Xbox würde den Titel einem neuen Publikum zugänglich machen und die Plattformvielfalt des Spiels deutlich vergrößern.
Danke an ObitheWan für den Newstipp.
Ich erinnere mich. Da hat mich auf dauer die third Person ansicht so angenervt daß ich es von der PlayStation Platte geworfen habe.
Cineastischen Erzählweise mag ich sogar sehr, wenn halt die Geschichte sehr gut ist, also mal im Auge behalten, was da für uns Xboxler kommt.
Noch nie was davon gehört.. muss ich mir später einen Trailer dazu anschauen .
Ziemlich genau das wollte ich auch gerade schreiben xD
Hab’s mir gerade angeschaut, sieht eher aus wie ein Walking Simulator. Werde ich eher mal passen
Stimmt, hab ich auch noch in der Steambibliothek. Mal mitgenommen fürn Euro vom digitalen Grabbeltisch bei Keysellern.