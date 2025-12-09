Fort Solis: Sci-Fi-Thriller im Xbox Store gelistet

Der narrative Sci-Fi-Thriller Fort Solis wurde im Microsoft Store für Xbox Series X|S gelistet.

Eine offizielle Ankündigung seitens der Entwickler oder des Publishers gibt es bislang nicht, doch die Listung deutet klar darauf hin, dass eine Veröffentlichung für die aktuelle Xbox-Generation bevorstehen könnte.

Ursprünglich erschien Fort Solis im August 2023 für PC und PlayStation 5 und überzeugte mit seiner cineastischen Erzählweise, psychologischem Horror und einer intensiven Atmosphäre, die eher auf Spannung und Storytelling als auf klassische Action setzt.

Die mögliche Erweiterung auf Xbox würde den Titel einem neuen Publikum zugänglich machen und die Plattformvielfalt des Spiels deutlich vergrößern.

Danke an ObitheWan für den Newstipp.