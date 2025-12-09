Fort Solis: Sci-Fi-Thriller im Xbox Store gelistet

28 Autor: , in News / Fort Solis
Image: Feardemic

Der narrative Sci-Fi-Thriller Fort Solis wurde im Microsoft Store für Xbox Series X|S gelistet.

Das Sci-Fi-Thriller-Spiel Fort Solis ist überraschend im Microsoft Store für Xbox Series X|S aufgetaucht.

Eine offizielle Ankündigung seitens der Entwickler oder des Publishers gibt es bislang nicht, doch die Listung deutet klar darauf hin, dass eine Veröffentlichung für die aktuelle Xbox-Generation bevorstehen könnte.

Ursprünglich erschien Fort Solis im August 2023 für PC und PlayStation 5 und überzeugte mit seiner cineastischen Erzählweise, psychologischem Horror und einer intensiven Atmosphäre, die eher auf Spannung und Storytelling als auf klassische Action setzt.

Die mögliche Erweiterung auf Xbox würde den Titel einem neuen Publikum zugänglich machen und die Plattformvielfalt des Spiels deutlich vergrößern.

Danke an ObitheWan für den Newstipp.

28 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Kreator78 53820 XP Nachwuchsadmin 6+ | 09.12.2025 - 18:08 Uhr

    Ich erinnere mich. Da hat mich auf dauer die third Person ansicht so angenervt daß ich es von der PlayStation Platte geworfen habe.

    0
  2. SnakeForce 85 30725 XP Bobby Car Bewunderer | 09.12.2025 - 18:44 Uhr

    Cineastischen Erzählweise mag ich sogar sehr, wenn halt die Geschichte sehr gut ist, also mal im Auge behalten, was da für uns Xboxler kommt.

    0
  3. DanSanAliaMi 69005 XP Romper Domper Stomper | 09.12.2025 - 18:44 Uhr

    Noch nie was davon gehört.. muss ich mir später einen Trailer dazu anschauen .

    0
  4. Patricius 29065 XP Nasenbohrer Level 4 | 09.12.2025 - 18:56 Uhr

    Stimmt, hab ich auch noch in der Steambibliothek. Mal mitgenommen fürn Euro vom digitalen Grabbeltisch bei Keysellern.

    0

