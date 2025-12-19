Fort Solis: Sci-Fi-Thriller landet auf Xbox

Notruf, Sturm und Isolation – dieses düstere Sci-Fi-Abenteuer hält euch die ganze Nacht gefangen. Fort Solis ist jetzt für Xbox erhältlich!

Fort Solis ist ab sofort auch auf Xbox verfügbar und bringt den storygetriebenen Sci-Fi-Thriller nun auf Xbox Series X|S.

In dem narrativen Adventure übernehmt ihr die Rolle von Jack, der auf einen ungewöhnlichen Notruf von einer abgelegenen Minenbasis auf dem Mars reagiert. Bei seiner Ankunft präsentiert sich Fort Solis als dunkler, verlassener Komplex, in dem nichts mehr so ist, wie es sein sollte.

Während ein schwerer Sturm näher rückt und jede Flucht unmöglich macht, beginnt Jack damit, die Einrichtung zu erkunden und verzweifelt Kontakt aufzunehmen.

Mit jeder Stunde der Nacht verdichten sich die Hinweise darauf, dass auf der Station etwas Dramatisches geschehen ist. Die Geschichte entfaltet sich schrittweise durch Erkundung, Dialoge und Umgebungsdetails, während das Schicksal der Crew langsam ans Licht kommt.