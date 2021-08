Fort Triumph: Rundenbasiertes Fantasy-Taktikspiel erhältlich

Autor:, in / Fort Triumph

All in! Games freut sich, mitteilen zu können, dass Fort Triumph, das rundenbasierte Fantasy-Taktikspiel von CookieByte Entertainment, ab sofort für Nintendo Switch, Xbox One und PS4 erhältlich ist und mit Abwärtskompatibilität auch für die PS5 und Xbox Series S|X. Die Konsolenversion gibt es für 19,99 €.

Zum Launch gibt es im Microsoft Store 20 % Rabatt. Somit zahlt ihr nur 15,99 Euro.

„CookieByte Entertainment hat ein spaßiges, rundenbasiertes Taktikspiel erschaffen, das eindeutig von Klassikern inspiriert ist und dennoch für sich alleine steht“, so Piotr Żygadło, CEO von All in! Games. „Darüber hinaus eignen sich die Ästhetik und der Humor des gesamten Spiels perfekt für Konsolenspiele und machen das Taktik-Genre für Spieler aller Erfahrungsstufen zugänglich.“ „Wir lieben rundenbasierte Spiele und dachten uns: ‚Was gibt es Besseres, um das Genre zu ehren, als ein Spiel zu entwickeln, das die strategischen Elemente von XCOM und die ikonischen Merkmale von HOMM vereint“, so Adam Zeira, CEO von CookieByte Entertainment. „Obwohl der Kern des Spiels auf einigen bekannten Konzepten basiert, haben wir die Dinge noch einen Tick besser gemacht, indem wir eine taktische Ebene für die Interaktion mit der Spielwelt hinzugefügt haben und den Spielern die Möglichkeit geben, ihre Umgebung zu manipulieren.“

Auch für PC-Spieler gibt es gute Nachrichten. Der Preis von Fort Triumph ist auf Steam und GOG von 24,99 € auf 19,99 € gesunken. Das Spiel wird außerdem noch in diesem Monat im Epic Games Store für denselben Preis erhältlich sein.