Fort Triumph: Taktisches Fantasy-Spiel erscheint im August

All in! Games gibt bekannt, dass Fort Triumph, der rundenbasierte Fantasy-Taktik-Titel von CookieByte Entertainment, am 13. August 2021 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird – mit Abwärtskompatibilität auf PlayStation 5 und der Xbox Series S/X.

„Nach dem erfolgreichen Debüt von Fort Triumph auf Steam im letzten Jahr sind wir zuversichtlich, dass Konsolenspieler die einzigartige Mischung aus XCOM und Heroes of Might and Magic III, die es präsentiert, genießen werden. Die Nachfrage nach taktischen Spielen auf Konsolen wächst, daher freuen wir uns, den Fans des Genres etwas Neues bieten zu können“, so Piotr Żygadło, CEO bei All in! Games. „Die farbenfrohe Grafik und der peppige Soundtrack des Spiels ergänzen seine schrullige Essenz. Wir denken, dass es sowohl Hardcore-Spieler, die eine Herausforderung suchen, als auch Gelegenheitsspieler, die von der unbeschwerten Komik des Spiels angezogen werden, ansprechen wird.“

Fort Triumph Konsolen Release Announcement Trailer