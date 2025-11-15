Fortnite: Ab November für Xbox PC und wird Xbox Play Anywhere

Fortnite erscheint am 18. November auch für Xbox auf PC und wird zu einem Xbox Play Anywhere-Titel.

Am 18. November startet Fortnite für Xbox auf PC und wird gleichzeitig als Xbox Play Anywhere Titel veröffentlicht, wodurch ihr euren Fortschritt und eure Käufe über Xbox-Konsole und PC hinweg nutzen könnt.

Fortnite Crew erweitert ebenfalls ab dem 18. November den Wert von Xbox Game Pass Ultimate erheblich und gibt euch Zugang zu einem umfangreichen Paket an kosmetischen Inhalten, Belohnungen und Premium-Pässen, die eure Fortnite-Erfahrung auf allen unterstützten Plattformen intensiver und abwechslungsreicher gestalten. Details dazu gibt es hier.