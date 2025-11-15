Fortnite: Ab November für Xbox PC und wird Xbox Play Anywhere

Am 18. November startet Fortnite für Xbox auf PC und wird gleichzeitig als Xbox Play Anywhere Titel veröffentlicht, wodurch ihr euren Fortschritt und eure Käufe über Xbox-Konsole und PC hinweg nutzen könnt.
Fortnite Crew erweitert ebenfalls ab dem 18. November den Wert von Xbox Game Pass Ultimate erheblich und gibt euch Zugang zu einem umfangreichen Paket an kosmetischen Inhalten, Belohnungen und Premium-Pässen, die eure Fortnite-Erfahrung auf allen unterstützten Plattformen intensiver und abwechslungsreicher gestalten. Details dazu gibt es hier.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das macht auf jeden Fall Sinn, einen der beliebtesten Titel der letzten Jahre in das Play Anywhere Programm aufzunehmen.
Macht auch durchaus sinn für Epic und Microsoft.
Auf den Asus Xbox Handheld kann man ja aktuell nur über den Epic game store Fortnite spielen.
In meiner Welt unbedeutend, aber wird sich sicher gut rentieren.
Fortnite ist dann neben dem Epic Store auf dem PC nur noch im PC Xbox Store.