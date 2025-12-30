Fortnite: Account‑Dieb muss sich öffentlich entschuldigen – Epic bannt ihn dauerhaft und zwingt zu Geldstrafe

Epic Games ist erneut hart gegen Account‑Diebstahl und den Weiterverkauf gestohlener Fortnite‑Konten vorgegangen.

Ein Spieler, der unrechtmäßig Zugriff auf fremde Accounts erlangt und diese weiterverkauft hatte, wurde dauerhaft aus Fortnite ausgeschlossen. Zusätzlich leitete Epic rechtliche Schritte ein – mit Erfolg.

Im Rahmen der Einigung musste der Täter eine öffentliche Entschuldigung an die Fortnite‑Community richten. In seiner Erklärung gesteht er ein, dass er Accounts anderer Spieler widerrechtlich beschafft und verkauft hat – ein klarer Verstoß gegen Epics Richtlinien.

Er betont, dass Epic rechtlich gegen ihn vorgegangen sei, er nun lebenslang gebannt sei und eine finanzielle Entschädigung zahlen müsse. Diese wird laut Epic an eine Wohltätigkeitsorganisation gespendet.

„Ich möchte mich bei der Fortnite-Community dafür entschuldigen, dass ich mir unrechtmäßig Zugang zu fremden Epic Games-Konten verschafft und diese verkauft habe. Dies verstößt gegen die Regeln von Epic. Epic hat rechtliche Schritte gegen mich eingeleitet, und ich bin für Fortnite gesperrt. Außerdem muss ich eine Entschädigung zahlen, die Epic an eine Wohltätigkeitsorganisation spenden wird.“