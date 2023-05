Autor:, in / Fortnite

Die Fortnite Champion Series laufen aktuell in der zweiten Runde. Es dauert somit nicht mehr lange und die Finalrunden des 10 Millionen Dollar schweren Turniers beginnen.

Um das gebührlich zu feiern, hat Epic Games es sich nicht nehmen lassen, den Battle Bus in Fortnite neu zu dekorieren. Anlässlich des FNCS spendierte man dem Bus einen grünen Ballon mit einer blauen Plane, die von bunten Streifen überzogen ist. Die Lackierung des Busses selber ist in verschiedensten Farben gehalten. Mit unterschiedlichen matten, außerdem auch glänzenden Flächen, entsprechend der Logo-Farben der FNCS sowie passend zur aktuellen Saison.

Doch nicht nur FNCS-Spieler dürfen sich an dem neuen Design und Hintergrund-Lied im Bus erfreuen. Auch in den offenen Runden des Spiels werdet ihr mit dem Bus auf das Schlachtfeld gebracht. Das Dekor soll laut dem Leaker „iFireMonkey“ noch bis zum Ende des Turniers am 15. Mai bestehen bleiben.

Wer das Finale schauen möchte: Am 13. Mai ab 19:00 Uhr könnt ihr auf YouTube kostenlos mitfiebern.