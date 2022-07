Fortnite: Anime-Legenden-Paket erscheint im Oktober

Autor:, in / Fortnite

Epic Games wird im Oktober das Anime-Legenden-Paket für Fortnite auf den Markt bringen.

Das Paket mit zehn Gegenständen wird unter anderem neue Looks für beliebte Charaktere enthalten.

Inhalte des Anime-Legenden-Pakets

Outfit „Goldgang-Midas“ : Ist in der Stadt unterwegs und macht ordentlich Kasse. (Beinhaltet alternativen Stil mit Helm.)

Goldgang-Midas verfügt über die Fähigkeit Goldenes Händchen ! Verpasst mit dem Outfit jeder ausgerüsteten Waffe eine Goldlackierung im Cartoon-Stil.

: Ist in der Stadt unterwegs und macht ordentlich Kasse. (Beinhaltet alternativen Stil mit Helm.) Goldgang-Midas verfügt über die Fähigkeit ! Verpasst mit dem Outfit jeder ausgerüsteten Waffe eine Goldlackierung im Cartoon-Stil. Rücken-Accessoire „Goldenes Wagnis“ : Erst kommt das Gold. Dann die Sicherheit.

: Erst kommt das Gold. Dann die Sicherheit. Spitzhacke „24-Karat-Katana“ : Ein gefährlicher Goldrausch.

: Ein gefährlicher Goldrausch. Outfit „Radau-Rox“ : Diese Kämpferin gegen Mechs muss man einfach mögen!

: Diese Kämpferin gegen Mechs muss man einfach mögen! Rücken-Accessoire „Propellerbeere“ : Radau-Rox’ allerbester Freund!

: Radau-Rox’ allerbester Freund! Spitzhacke „Brennbeerenschwert“ : Scharf und erquickend.

: Scharf und erquickend. Outfit „Parat-Penny“ Sie ist niemals unvorbereitet.

Sie ist niemals unvorbereitet. Rücken-Accessoire „Kleiner schwarzer Rucksack“ : Enthält alles, was Penny so braucht.

: Enthält alles, was Penny so braucht. Spitzhacke „Schimmerspalter“ : Vergoldet und unverwechselbar.

: Vergoldet und unverwechselbar. Emote „Kart Junior“: Fahre eine Juniorrunde auf der Juniorstrecke.

Das Fortnite Anime-Legenden-Paket wird für 19,99 Euro zunächst am 14. Oktober im Einzelhandel für die Plattformen Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und Nintendo Switch erhältlich sein und ab dem 22. Oktober dann in den digitalen Shops sowie im Item-Shop von Fortnite.