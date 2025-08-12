Fortnite: Avatar Skins geleakt

Laut aktuellen Leaks bringt Fortnite bald neue Charakter-Skins aus der beliebten Serie Avatar: Der Herr der Elemente. Die nächsten Figuren, die ins Spiel kommen könnten, sind wahrscheinlich:

Sokka – Der clevere Krieger vom Wasserstamm

– Der clevere Krieger vom Wasserstamm Azula – Die mächtige Prinzessin der Feuernation

– Die mächtige Prinzessin der Feuernation Suki – Die tapfere Kyoshi-Kriegerin und Anführerin

Die erste Skin-Welle enthielt bereits Aang, Katara, Zuko und Toph – doch viele Fans vermissten Sokka. Sein typischer Wasserstamm-Knüppel wurde bereits als Spitzhacke ins Spiel integriert, was seine baldige Ankunft stark vermuten lässt.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht, aber die Leaks deuten darauf hin, dass die neuen Skins schon bald im Item-Shop verfügbar sein könnten – eventuell im Rahmen eines weiteren Events oder Updates.