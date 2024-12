Fortnite: Ballistic bringt Ego-Perspektive

Autor:, in / Fortnite

Fortnite geht mit „Ballistic“ in die Ego-Perspektive und startet am 11. Dezember im Early Access.

Macht euch bereit für Ballistic, einen brandneuen rundenbasierten, kompetitiven 5-gegen-5-Spielmodus in der Ego-Perspektive, der am 11. Dezember in Fortnite startet!

Ballistic testet die Strategie, die taktische Teamarbeit und das individuelle Können der Spieler und wird im Early Access mit Ranked und Unranked Modi starten.

Ballistic startet mit der Skyline-10-Karte, einem Start-Set an Waffen und einer begrenzten Anzahl an Gegenständen. Nach dem Launch werden basierend auf dem Feedback der Spieler Anpassungen vorgenommen und neue Karten, Waffen und Funktionen hinzugefügt.

Zu Beginn eines Ballistic-Spiels werden die Spieler in Angreifer und Verteidiger eingeteilt und können eines von fünf Flex Gadgets auswählen, das sie während des Spiels verwenden möchten. Die Angreifer versuchen, ein realitätszerstörendes Rift Point Device an einem von zwei Orten auf der Karte zu platzieren, während die Verteidiger ihr Bestes tun, um zu verhindern, dass das Gerät platziert und gezündet wird. Eine Runde ist beendet, wenn das Rift Point Device explodiert oder eines der Teams vollständig eliminiert ist. Nach 6 Runden wechseln die Spieler die Seiten, sodass die Verteidiger die Chance haben, Angreifer zu sein und umgekehrt. Das Spiel ist beendet, wenn eines der Teams insgesamt 7 Runden gewonnen hat.