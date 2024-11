Fortnite: Battle Pass kostet bald mehr V-Bucks

Autor:, in / Fortnite

Schon ab Dezember erhöht sich der V-Bucks-Preis für den Battle Pass in Fortnite.

Epic Games hat über anstehende Änderungen rund um den Battle Pass informiert. Für Abonnenten von Fortnite Crew gibt es zunächst positive Nachrichten.

Nachdem zuletzt der Fortschritt in allen Pässen in Fortnite angepasst wurde, wird der Fortnite Crew Pass ab 1. Dezember nicht nur Battle Pass- und Rocket League Premium enthalten, sondern auch den LEGO- und Musik-Pass. Sollten weitere Pässe hinzukommen, wie etwa der OG-Pass, dann wird er ebenfalls in Fortnite Crew integriert.

Neue Mitglieder von Fortnite Crew haben zudem ab dem 1. Dezember nur noch bis zum Ende eures aktuellen Rechnungszeitraums Zugriff auf die Premium-Belohnungen und nicht wie bisher bis zum Ende des Passes.

Des Weiteren erhöht sich zum 1. Dezember der Preis für den Battle Royale Premium Pass von derzeit 950 auf dann 1.000 V-Bucks. Am Echtgeldpreis, den ihr für 1000 V-Bucks bezahlt, ändert sich aber nichts.

Das „25 Battle Pass-Belohnungen“-Paket kostet nun 1.800 V-Bucks, statt vorher 1.850, und das Battle Pass-Paket mit den Belohnungen des Battle Pass und den 25 Battle Pass-Belohnungen wird für 2.800 V-Bucks verkauft.

Für weitere Informationen zu den Änderungen besucht bitte fortnite.com.